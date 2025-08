💲Dólar ganha antes da decisão do FOMC

Irá a Reserva Federal ceder à pressão política de Donald Trump?🔎📃 Às 19h00 BST, o FOMC anunciará a sua decisão sobre os níveis das taxas de juro dos EUA. O consenso pressupõe que a Fed deixará as taxas inalteradas, pelo que o mercado analisará cuidadosamente quaisquer indícios de uma potencial viragem para cortes. O que esperar da decisão do FOMC A Fed manterá as taxas inalteradas (4,25-4,50%).

A declaração sobre a política monetária deverá manter-se praticamente inalterada (atividade económica sólida, mercado de trabalho estável, desemprego baixo, inflação ligeiramente elevada). A Fed poderá potencialmente reconhecer que a incerteza relacionada com as tarifas já não é elevada.

Pela primeira vez desde há algum tempo, a decisão não será unânime. Christopher Waller já disse que votará a favor de um corte de 25 pontos base; Michelle Bowman também manifestou abertura para um corte em julho (desde que as pressões inflacionistas sejam limitadas).

É provável que Powell inicie a conversa sobre um corte em setembro, sublinhando que tal dependerá dos dados (ou seja, pressões inflacionistas limitadas e/ou uma deterioração do mercado de trabalho dos EUA). Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Os rendimentos do Tesouro dos E.U.A. ainda se estão a mover num intervalo relativamente estreito, indicando que o mercado espera que as taxas permaneçam inalteradas. Os rendimentos a dez anos estão essencialmente onde se encontravam no início do ano, depois de o mercado ter desfeito o seu posicionamento “dovish” e ter fixado o preço numa pausa da Fed. Fonte: XTB Research Quais são os cenários possíveis? O cenário base é, obviamente, a manutenção das taxas em 4,25-4,50%. Atualmente, o mercado avalia este resultado em 97,9%. No entanto, vale a pena notar o número de votos a favor de um corte de 25 pb. Cenário "hawkish Waller ou Bowman recuam após a publicação do IPC de junho ou de cálculos políticos.

Os mercados tinham assumido a dissidência; a sua ausência reforçaria as expectativas e reduziria a probabilidade de um corte em setembro. A Fed mantém as taxas em 4,25%-4,50% e todos os membros votam por unanimidade. Este cenário é muito improvável à luz dos comentários públicos de Waller e Bowman, mas, se se concretizasse, reforçaria certamente o dólar e desencadearia um recuo das ações. Cenário moderado Waller e Bowman votam a favor de uma redução de 25 pontos base.

Powell faz uma declaração equilibrada, apontando para um enfraquecimento do mercado de trabalho, mas também para a “incerteza” relacionada com as tarifas.

O mercado prevê cortes em setembro e dezembro deste ano. As taxas permanecem inalteradas, mas a Fed envia um sinal claro de cortes na segunda metade de 2025. Este cenário é coerente com as previsões e a comunicação da Fed e é o mais provável, confirmado pelas recentes observações e actas. Cenário "Dovish Outros banqueiros, como Collins, Goolsbee ou Kashkari, juntam-se às pombas.

O mercado começa a prever três cortes este ano - em setembro, outubro e dezembro - de 25 pontos base cada. As taxas de juro permanecem inalteradas, mas a Fed envia sinais claramente dovish ao mercado. Neste cenário, o mercado responderia muito provavelmente com um dólar mais fraco, preços das acções mais elevados e rendimentos das obrigações mais baixos. Este cenário é possível, mas menos provável do que o cenário neutro. Cenário ultra-dovish O FOMC cede, reduzindo as taxas por receio de um abrandamento do mercado de trabalho. A Fed decide uma redução, o que implicaria uma maioria de votos a favor. Este cenário é improvável; o mercado avalia-o em 2,1%. Numa tal situação, o dólar e os rendimentos cairiam a pique, enquanto o ouro e o dólar subiriam. O gráfico Dot-Plot após a decisão do FOMC de junho mostrou que dois membros do comité (Bowman e Waller) prevêem taxas no intervalo 3,50-3,75% no final do ano, cinco membros (incluindo Powell) prevêem 3,75-4,00%, apenas Collins prevê um corte de 25 pb e quatro membros não prevêem cortes. Se os membros não alterarem substancialmente a sua visão da economia, o cenário mais provável continua a ser o de dois cortes de 25 pontos base. Após a publicação, valerá a pena prestar atenção a um Dot-Plot atualizado. EURUSD Após uma série recorde de perdas, o EURUSD está a ser negociado entre duas zonas-chave em torno das quais a ação dos preços se moldou nas últimas semanas (1.152-1.158). O par está atualmente no limite inferior da consolidação, e o RSI tem estado em território de sobre-venda (abaixo de 30) desde o início da semana. Dependendo do cenário que se materializar, deverá ser esperada uma maior volatilidade durante as horas de divulgação da decisão e da conferência de imprensa. É possível que o EURUSD teste os intervalos de consolidação acima mencionados. Fonte: xStation5

