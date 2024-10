Abertura do mercado norte-americano: Mercados reagem aos dados do NFP

Os mercados dos EUA começaram a sessão de sexta-feira em baixa. O Nasdaq e o S&P500 estão a recuar, apesar das reações inicias terem sido positivas aos dados do NFP. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation Fonte: Bloomberg Finance L.P O índice Nasdaq-100 está a cair pelo quarto dia consecutivo.

No caso dos vendedores conseguirem quebrar abaixo da zona dos 18738, o movimento de baixa poderá prolongar-se em direção à zona da SMA de 200 períodos perto dos 18376. Fonte: xStation 5



Notícias da Empresa: As ações da Smartsheet (SMAR.US) subiram 4,6% no pré-mercado, depois de a empresa de software de aplicações ter reportado resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas e aumentaram a sua previsão para o ano inteiro de lucros ajustados. O EPS ajustado do Smartsheet no segundo trimestre de US $ 0,44 superou significativamente os US $ 0,30 estimados, enquanto a receita de US $ 276,4 milhões excedeu os US $ 274 milhões esperados. A empresa aumentou sua orientação de EPS ajustado para o ano inteiro de 2025 para US $ 1,36 a US $ 1,39, de US $ 1,22 a US $ 1,29 anteriormente. Os analistas observaram que o foco empresarial do Smartsheet continua a isolar seus resultados em relação aos pares, apesar da receita sem brilho e do aumento de ARR. RESULTADOS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 EPS ajustado: $ 0,44 vs estimativa de $ 0,30

Receita: $ 276,4 milhões (+ 17% a / a) vs estimativa de $ 274 milhões

Receita de assinatura: $ 263,5 milhões (+ 19% a / a) vs estimativa de $ 260,4 milhões

Fluxo de caixa livre: US$ 57,2 milhões (+26% a/a) vs. estimativa de US$ 50,3 milhões PREVISÃO PARA O ANO FISCAL DE 2025 EPS ajustado: $1,36 a $1,39 (aumentado de $1,22 para $1,29)

Receita: US$ 1,12 bilhão (mantida)

Fluxo de caixa livre líquido: $240 milhões

As ações da Salesforce (CRM.US) caíram 0,4% nas negociações pré-mercado, depois de a empresa de software ter concordado em adquirir o fornecedor de soluções de proteção e gestão de dados Own por 1,9 mil milhões de dólares. Os analistas estão globalmente positivos em relação ao negócio, vendo mérito estratégico no reforço do produto Data Cloud da Salesforce, que tem registado uma adoção robusta. O preço de compra representa um desconto notável em relação à avaliação anterior da Own de US$ 3,3 mil milhões . A Salesforce espera que o negócio seja acretivo numa base de fluxo de caixa livre a partir do segundo ano após o fecho, sem alteração da sua orientação financeira para o ano fiscal de 2025 ou do programa de retorno de capital. DETALHES DA AQUISIÇÃO Preço de compra: US$ 1,9 mil milhões

Fechamento previsto: Quarto trimestre do ano fiscal de 2025 da Salesforce

Acréscimo: Esperado com base no FCF a partir do segundo ano após o fechamento

Nenhuma mudança na orientação financeira do ano fiscal de 2025 ou no programa de retorno de capital

As ações da Guidewire Software (GWRE.US) subiram 7,7% no pré-mercado depois que a empresa de software de seguros de propriedades e acidentes divulgou os resultados do quarto trimestre, que superaram as expectativas e forneceram uma perspetiva acima do consenso em relação à receita e ao lucro operacional ajustado. O EPS ajustado da Guidewire no quarto trimestre de US $ 0,62 superou os US $ 0,54 estimados, enquanto a receita de US $ 291,5 milhões excedeu os US $ 284 milhões esperados. A orientação de receita para o ano inteiro de 2025 da empresa, de US$ 1.135 milhões a US$ 1.149 milhões, também superou as estimativas. RESULTADOS DO QUARTO TRIMESTRE DE 2024 EPS ajustado: $ 0,62 vs estimativa de $ 0,54

Receita: $ 291,5 milhões (+ 8% a / a) vs estimativa de $ 284 milhões

Receita de assinatura e suporte: $ 151,8 milhões (+ 29% a / a) vs estimativa de $ 149,2 milhões

Receita de licenças: US$ 88,9 milhões (-12% a/a) vs. estimativa de US$ 85,8 milhões PREVISÃO PARA O ANO FISCAL DE 2025 Receita: US$ 1.135 milhões a US$ 1.149 milhões

Receita recorrente anual total (ARR): $995 milhões a $1.005 milhões

Lucro operacional ajustado: $157 milhões a $171 milhões

Fluxo de caixa operacional: $220 milhões a $250 milhões

