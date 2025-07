Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 03/07/2025

Os índices da região Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista. Os índices chineses estão a cair entre 0,70-1,20%. Os índices australianos e de Singapura estão a perder cerca de 0,20%, enquanto o índice japonês está a negociar sem grandes alterações.

Hoje, o foco do mercado está no relatório da folha de pagamento não-agrícola dos EUA, que será publicado na quinta-feira, em vez de sexta-feira, devido ao feriado de 4 de julho. O relatório é fundamental após os primeiros dados negativos do ADP desde o início de 2022 na quarta-feira.

Donald Trump voltou a pedir a demissão imediata do presidente do Fed, Jerome Powell. Há especulações de que Trump pode ter tido acesso aos próximos dados do mercado de trabalho, sugerindo uma leitura fraca.

O futuro de Powell na Fed continua incerto - o seu mandato termina em maio de 2026, mas poderá permanecer na direção até 2028.

A Câmara dos Representantes ainda não votou a “Big Beautiful Bill” apoiada por Trump. O Presidente da Câmara, Mike Johnson, deixou a votação em aberto por tempo indeterminado, enquanto tenta assegurar a maioria. O atraso evidencia as divisões internas dos republicanos e o resultado é crucial para a agenda económica mais vasta de Trump.

O presidente do Banco do Japão, Hajime Takata, manifestou o seu apoio à retoma da subida das taxas de juro, citando os fortes resultados das empresas e o aumento dos salários.

A Austrália registou um excedente comercial de AUD 2,24 mil milhões em maio, bem abaixo da previsão de AUD 5,1 mil milhões. As exportações caíram 2,7% m/m, enquanto as importações aumentaram 3,8%. Os dados não provocaram uma grande reação do mercado.

O PMI de serviços final de junho do Japão subiu para 51,7, marcando o terceiro mês consecutivo de expansão. O sentimento empresarial atingiu um máximo de quatro meses, embora o crescimento das exportações tenha abrandado ligeiramente.

O Presidente sul-coreano Lee avisou que as negociações pautais com os EUA são muito difíceis. Sublinhou a necessidade de uma abordagem prática e mutuamente benéfica, mas reconheceu que chegar a um acordo até 8 de julho seria um desafio.

Os serviços secretos sul-coreanos informaram que a Coreia do Norte poderá enviar até 30.000 soldados para a Rússia ao abrigo de um acordo militar. O envio poderá ter início já em julho ou agosto.

