Abertura do mercado norte-americano: US500 está a consolidar perto dos seus máximos; Ações da Visa afundam 4% 🔎

O início do segundo dia de negociação desta semana está a ser marcado por uma diminuição na volatilidade dos mercados. Os índices estão a registar ligeiras descidas no início da sessão, mas a escala destas descidas não está a causar grande preocupação entre os investidores.

Os dados regionais (Índice de Richmond) e relatórios de sentimento do consumidor acabaram de ser divulgados, ambos piores do que o esperado, indicando um estado ligeiramente deteriorado da economia dos E.U.. Após a divulgação dos dados, foram observadas ligeiras descidas nos índices, e o dólar enfraqueceu. US500 O índice US500 manteve-se praticamente inalterado desde a decisão do FOMC na semana passada. O preço do índice tem-se mantido dentro de um intervalo estreito compreendido entre os 5730-5780 pontos, à espera de um catalisador para continuar a tendência atual ou desencadear uma correção. Tal sinal poderia ser o discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, na quinta-feira, ou a divulgação do relatório PCE na sexta-feira. No entanto, o fator mais provável de movimentação de preços será o relatório de emprego da próxima semana. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app ​​​​​​ Fonte: xStation 5 Notícias sobre as empresas cotadas As ações da Snowflake (SNOW.US) caíram quase 3% depois de anunciar uma oferta de notas convertíveis no valor de 2 mil milhões de dólares. As receitas serão utilizadas para recomprar até 575 milhões de dólares de ações ordinárias e para fins empresariais gerais, com uma opção para os compradores adquirirem notas adicionais. As ações da Light & Wonder (LNW.US) caíram 16,80% na sequência de uma injunção preliminar do Tribunal Distrital do Nevada sobre o seu jogo Dragon Train. Apesar deste revés, a empresa mantém-se confiante, reafirmando o seu objetivo de EBITDA ajustado para 2025 e destacando a sua carteira diversificada e as estratégias de gestão de capital em curso. As ações da Hawaiian Electric Industries (HE.US) caíram até 10,50% depois de ter fixado o preço da sua oferta pública de cerca de 54 milhões de acções em 9,25 dólares por ação. As receitas destinam-se a contribuir para a resolução do litígio de responsabilidade civil relativo ao incêndio florestal de Maui e para fins empresariais gerais, prevendo-se que a oferta seja encerrada em 25 de setembro de 2024. As ações da Visa (V.US) caíram mais de 3,90% na sequência do anúncio pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de uma ação judicial antitrust iminente. A ação judicial acusará a Visa de monopolizar ilegalmente o mercado de cartões de débito dos EUA, adoptando práticas que sufocam a concorrência e bloqueiam o acesso ao mercado de redes e empresas tecnológicas rivais.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.