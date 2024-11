ABERTURA DO MERCADO NORTE-AMERICANO: US500 sobe acima dos 6000 pts 🗽Tesla ganha 8% com otimismo de Trump e nova recomendação na Wedbush

Os índices de Wall Street abrem hoje a sessão bolsista em alta; US500 sobe acima dos 6.000 pontos

Euforia com as ações da Tesla; a empresa negoceia em alta de 7% após recomendação melhorada da Wedbush Securities

Forte subida das ações das empresas ligadas ao mercado das criptomoedas. A bolsa Coinbase (COIN.US) ganha 15%

Hoje é o feriado nacional do “Dia dos Veteranos” nos EUA - a negociação de títulos é interrompida, mas as listagens de empresas de Wall Street estão abertas durante o horário normal  Os ativos dos EUA estão a ganhar no início da sessão; tanto Wall Street como o dólar estão em alta. O índice do dólar está a subir quase 0,3% hoje. As ações da Tesla estão a ser negociadas em alta de mais de 8%, e a capitalização da empresa ultrapassou os 1 trilião de dólares, com um rácio preço/lucro que indica perto de 80. Os investidores estão a pagar um prémio considerável pelas ações da empresa de Musk, provavelmente à espera da ajuda da nova administração na introdução da tecnologia de condução autónoma nos EUA, bem como de tarifas que poderiam apoiar a empresa, atingindo os concorrentes com uma produção de automóveis eléctricos ainda não rentável. US500 (D1)

Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app As ações americanas estão a registar ganhos consideráveis na sua maioria. Os sectores farmacêutico e financeiro estão a ter um desempenho muito forte; as ações do sector dos seguros estão igualmente em alta. A fraqueza é evidente no sector mineiro. Fonte: xStation5 Tesla regista máximos históricos Wedbush está a aumentar o seu preço-alvo para as ações da Tesla, assumindo uma nova posição sobre o otimismo com a vitória de Trump. A empresa de serviços financeiros e de investimento aumentou o seu preço-alvo para 400 dólares, em comparação com os 300 dólares anteriores. É provável que a recente vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA tenha um impacto positivo no negócio autónomo e de inteligência artificial (IA) da Tesla. A Wedbush prevê que a administração de Trump irá acelerar o desenvolvimento de tecnologias de condução totalmente autónoma (FSD) e de inteligência artificial, simplificando os regulamentos que anteriormente impediam o progresso da empresa no mercado dos EUA.

A análise estima que as oportunidades relacionadas com a inteligência artificial e os veículos autónomos representam um potencial adicional de 1 bilião de dólares para a Tesla. De facto, as alterações no ambiente regulamentar federal podem ser um avanço para a inteligência artificial e autónoma da Tesla nos próximos anos.

Espera-se também que o ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, encete conversações com Musk sobre a criação de uma fábrica de automóveis eléctricos no norte do México. Os analistas do SEB Research sublinharam a importância de um crescimento económico real e mais rápido nos EUA para a Tesla. Ações da Tesla (D1)

Fonte: xStation5 Otimismo nas ações espaciais Segundo os investidores, as hipóteses de Elon Musk enviar uma missão a Marte aumentaram, com a eleição de Trump. O programa espacial nacional Artemis (uma iniciativa da NASA que utiliza a Starship da SpaceX) deverá centrar-se na Lua e em Marte, aumentando a procura de componentes de alguns fabricantes. A mudança está em linha com a visão de Musk e deverá acelerar o desenvolvimento dos foguetões Starship da SpaceX. A especulação em torno do aumento da rivalidade tecnológica com a China, sob a administração republicana, melhorou o sentimento no sector das empresas espaciais, incluindo a Redwire (RDW.US), onde vemos um padrão de formação de “pires”; a empresa ultrapassou os problemas financeiros de 2022 e relata uma melhor carteira de encomendas. Fonte: xStation5

