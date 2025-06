Abertura do mercado norte-americano: Yields recuam após os dados do IPP

Wall Street continua a registar quedas moderadas devido às tensões comerciais que persistem, à medida que se aproxima o prazo para as negociações pós-Dia da Libertação, ficando aquém da promessa anterior de “90 acordos em 90 dias”.

O sentimento dos investidores continua cauteloso, com os principais acordos envolvendo a China e a União Europeia a deverem prolongar-se muito para além de 1 de julho. A incerteza foi ainda mais amplificada pela sugestão do Presidente Trump de potenciais novas tarifas unilaterais nas próximas semanas. Entre os principais índices, o Russell 2000 lidera as perdas (-0,75%), seguido pelo Dow Jones Industrial Average (-0,4%), o Nasdaq (-0,2%) e o S&P 500 (-0,15%).

O PPI mais baixo do que o esperado aumentou mais uma vez as expectativas do mercado para cortes nas taxas nos EUA, como refletido por outra queda nos rendimentos do Tesouro - as notas de 10 anos caíram para 4,37% de 4,5% ontem. No entanto, os valores permanecem mais elevados do que os do mês anterior, indicando uma dinâmica de inflação moderada, mas persistente, que continua a apoiar a atual pausa da Reserva Federal.

US100 (H1)

O US100 recuperou algumas das perdas de ontem causadas por um aumento da inflação do IPC. Os dados da inflação PPI de hoje, mais baixos do que o esperado, adicionaram um impulso de alta, embora o índice ainda tenha um longo caminho a percorrer antes de voltar ao verde. O índice está atualmente a ser negociado dentro de um canal entre 21.973 e 21.470, que representam a resistência chave e os níveis de suporte, respetivamente. Uma quebra para além de qualquer um destes níveis pode sinalizar o surgimento de uma tendência mais clara para o US100. Um resultado mais definitivo nas negociações entre os E.U.A. e a China será crucial para a direção do índice americano.

Fonte: xStation5

