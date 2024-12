ABERTURA MERCADO NORTE-AMERICANO: índices ganham ligeiramente na abertura da sessão a dinheiro📌

Os índices sobem cerca de 0,20% na abertura da sessão

O dólar continua a descer, caindo abaixo dos 106 pontos

Os rendimentos das obrigações também estão a cair Os índices dos EUA abriram com ligeiros ganhos durante a sessão a dinheiro, após a pausa do feriado de ontem (Dia de Ação de Graças). As acções tecnológicas do índice US100 registaram os ganhos mais fortes, subindo 0,80% para 20.900 pontos. O índice US500 subiu 0,45% para 6.025 pontos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Um sentimento melhor está notavelmente presente no sector dos semicondutores. A Nvidia (NVDA.US) subiu 3,4%, e a TSM (TSMC.US) ganhou 3,3%. O sector das tecnologias da informação também regista um bom desempenho, com exceção da Microsoft (MSFT.US), que desce 0,7%.

Fonte: xStation 5 US100 O índice de tecnologia US100 está a liderar os ganhos hoje, aproximando-se do nível de 21.000 pontos novamente. A recente correção foi interrompida na faixa de 20.500-20.600 pontos. Atualmente, para os touros, a zona de resistência chave permanece acima dos 21.000 pontos.

Fonte: xStation 5 Destaques: A SEC dos EUA aprovou a primeira bolsa de valores nacional de sempre a funcionar quase continuamente, 23 horas por dia e cinco dias por semana. Liderada pelo bilionário de fundos de cobertura Steve Cohen, a Bolsa Nacional 24X impulsionou as ações de corretagem, com Robinhood a ganhar 2,9%, Charles Schwab a subir 0,4% e Interactive Brokers a subir 0,3%.

As ações do sector retalhista atraíram as atenções devido à forte atividade de compras da Black Friday, alimentada pela descida da inflação, por taxas de juro mais baixas e pelo entusiasmo das férias. A Federação Nacional de Retalho prevê que 183,4 milhões de pessoas façam compras online e na loja desde o Dia de Ação de Graças até à Cyber Monday. Retalhistas proeminentes como a Walmart e a Target estão posicionados para beneficiar do aumento dos gastos dos consumidores. Notícias empresas A Microsoft (MSFT.US) desce 0,70% após a notícia da Bloomberg de que a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) lançou uma ampla investigação antitrust sobre a empresa. A investigação incide sobre as práticas comerciais da Microsoft no domínio da computação em nuvem e da inteligência artificial. A Wedbush Securities minimizou a preocupação, sugerindo que a investigação pode não aumentar, particularmente se a presidente da FTC, Lina Khan, se demitir sob uma potencial administração de Donald Trump. A Miniso (MNSO.US) ganhou 3,40%, apesar de a empresa ter registado o seu crescimento trimestral de receitas mais lento do ano. A receita do terceiro trimestre atingiu RMB 4,52 bilhões (US$ 624,1 milhões), um aumento de 19,3% em relação ao ano anterior, mas abaixo do crescimento de 24,1% no segundo trimestre e de 26% no primeiro trimestre.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.