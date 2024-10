Ação da semana - Apple (12.09.2024)

As ações da Apple fecharam a $222,90 na quarta-feira, apesar do fluxo misto de notícias. As ações subiram 16,1% no acumulado do ano, em grande parte devido ao entusiasmo em torno do software Apple Intelligence da empresa, revelado na Worldwide Developer Conference em maio. As reações mistas foram causadas pelos recentes lançamentos de produtos da empresa e pelos desafios regulamentares em curso. Isto acontece depois de a Apple ter apresentado os resultados do terceiro trimestre de 2024, de ter enfrentado um revés significativo no seu processo fiscal europeu e de ter revelado a sua nova linha iPhone 16.



Principais dados financeiros (orientação para o terceiro trimestre de 2024):

Receita: $ 85,5 mil milhões, um aumento de 4,7% ano a ano (estimativa: $ 84,4 mil milhões)

EPS: $1,40 (estimativa: $1,35)

Receita do iPhone: $ 39,2 mil milhões, abaixo dos $ 39,6 mil milhões no terceiro trimestre de 2023 (estimativa: $ 38,9 mil milhões)

Receita de serviços: US$ 24,2 mil milhões (estimativa: US$ 23,9 mil milhões)

Receita da Grande China: $ 14.7 mil milhões, abaixo dos $ 15.7 mil milhões no terceiro trimestre de 2023 (estimativa: $ 15.2 mil milhões)

Repartição dos lucros trimestrais (orientação para o terceiro trimestre de 2024):

Receitas do iPad: 7,1 mil milhões de dólares (estimativa: 6,6 mil milhões de dólares)

Receitas do Mac: 7 mil milhões de dólares, acima dos 6,8 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023

Wearables, casa e acessórios: $ 8 mil milhões, abaixo dos $ 8.2 mil milhões no terceiro trimestre de 2023

Principais métricas de negócios (Q2 2024):

Margem bruta: $ 42.27 mil milhões, um aumento de 0.7% ano a ano (estimativa: $ 42.01 mil milhões)

Caixa e equivalentes de caixa: $ 32.70 mil milhões (estimativa: $ 36.83 mil milhões)

Total de despesas operacionais: 14,37 mil milhões de dólares (estimativa: 14,33 mil milhões de dólares)

Principais dados financeiros:

Receitas: 86 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior

Receita do iPhone: US$ 45,96 mil milhões no segundo trimestre de 2024, queda de 10% em relação ao ano anterior

Receitas de serviços: 23,87 mil milhões de dólares no 2.º trimestre de 2024, mais 14% em relação ao ano anterior

Repartição dos lucros trimestrais:

Receitas de produtos: 66,89 mil milhões de dólares no 2.º trimestre de 2024, uma descida de 9,5% em relação ao ano anterior

Receitas de Mac: 7,45 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, um aumento de 3,9% em relação ao ano anterior

Receita do iPad: US$ 5,56 mil milhões no segundo trimestre de 2024, queda de 17% em relação ao ano anterior

Wearables, casa e acessórios: 7,91 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, uma descida de 9,6% em relação ao ano anterior

Receita da Grande China: US$ 16,37 mil milhões no segundo trimestre de 2024, queda de 8,1% em relação ao ano anterior

Principais métricas de negócios:

Margem bruta: $ 42,27 mil milhões no segundo trimestre de 2024, aumento de 0,7% ano a ano

Caixa e equivalentes de caixa: 32,70 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2024

A Apple, a gigante da tecnologia conhecida por seus produtos e serviços inovadores, apresentou um desempenho misto em seus resultados do terceiro trimestre de 2024. Embora a empresa tenha superado as estimativas globais de receitas e EPS, enfrentou desafios em áreas-chave como as vendas do iPhone e o desempenho no mercado chinês.

As receitas totais da empresa atingiram 85,5 mil milhões de dólares, ultrapassando as estimativas de 84,4 mil milhões de dólares e registando um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. O lucro por ação foi de 1,40 dólares, também superando os 1,35 dólares esperados.

No entanto, as vendas do iPhone, uma métrica crucial para a Apple, diminuíram ano após ano para $ 39,2 mil milhões de $ 39,6 mil milhões no terceiro trimestre de 2023. Apesar dessa queda, o número ainda superou por pouco as expectativas dos analistas de US $ 38,9 mil milhões.

O desempenho da Apple na Grande China, um dos seus mercados mais importantes, ficou aquém das expectativas. A receita da região foi de 14,7 mil milhões de dólares, abaixo dos 15,2 mil milhões previstos e dos 15,7 mil milhões do mesmo trimestre do ano passado. Apesar desta falha, o CFO da Apple, Luca Maestri, observou que as vendas estão a melhorar na região, com actualizações recorde e um melhor desempenho em comparação com a primeira metade do ano.

Um desenvolvimento significativo para a Apple é a recente decisão do tribunal da UE que restabelece uma sanção fiscal de 13 mil milhões de euros. Esta decisão, decorrente de um processo de 2016, não representa uma ameaça operacional imediata, uma vez que a Apple já tinha depositado o montante em caução. No entanto, salienta o controlo regulamentar contínuo que a empresa enfrenta, em especial na Europa.

A empresa realizou recentemente o seu evento anual de lançamento de produtos, revelando a linha iPhone 16 e introduzindo a Apple Intelligence, uma tecnologia inovadora de IA integrada em todo o seu ecossistema de produtos. As principais caraterísticas do iPhone 16 e da Inteligência Apple incluem:

Novo chipset A18 concebido com a tecnologia de 3 nanómetros de segunda geração da TSMC, especificamente concebido para o processamento de IA CPU de 6 núcleos com dois núcleos de desempenho, quatro núcleos de eficiência e um motor neural de 16 núcleos GPU de 5 núcleos com suporte de traçado de raios acelerado por hardware Aumento do tamanho da bateria para suportar capacidades de IA melhoradas Processamento de IA generativa no dispositivo, preservando a privacidade e a confidencialidade do utilizador Ferramentas de escrita inteligentes para reescrita automática de e-mails, documentos e mensagens Resumo automático de palestras, discussões e documentos Capacidades melhoradas do Siri, integrando a IA generativa com o conhecimento do contexto do dispositivo Pesquisa avançada na biblioteca de fotografias utilizando o reconhecimento inteligente de imagens Criação de vídeos com fotografias personalizadas com base nas preferências do utilizador

O Apple Intelligence não é compatível com versões anteriores e só funcionará no novo iPhone 16 e nos modelos iPhone 15 Pro do ano passado, o que poderá conduzir a um ciclo de atualização significativo nos próximos anos. No entanto, há uma desvantagem. A Apple não vai lançar três funcionalidades recentemente anunciadas, incluindo o seu principal produto de IA “Apple Intelligence”, na União Europeia em 2024 devido a “incertezas regulamentares” decorrentes da regulamentação antitrust da Lei dos Mercados Digitais do bloco. Os requisitos de interoperabilidade aplicam-se aos iPhones e iPads. Mas os Macs são afectados pelo DMA porque o iPhone Mirroring permite aos utilizadores replicar o ecrã de um iPhone no ecrã de um Mac. A empresa afirmou que irá trabalhar com a União Europeia “numa tentativa de encontrar uma solução que nos permita disponibilizar estas funcionalidades aos nossos clientes da UE sem comprometer a sua segurança”.

O Apple Watch Series 10 também recebeu atualizações significativas, incluindo uma área de ecrã 30% maior, um design 10% mais fino e capacidades de carregamento mais rápidas. Incorpora novas tecnologias de aprendizagem automática para capacidades de tradução e testes de apneia do sono, alimentadas por um novo S10 SiP com um processador dual-core de 64 bits e um Neural Engine de 4 núcleos.

Olhando para o futuro, a Apple enfrenta vários desafios e oportunidades:

Pressões regulamentares, incluindo potenciais alterações às políticas da App Store e o risco de taxas de licenciamento de margens elevadas da Google (sobretudo na Europa e na China) As tensões geopolíticas em curso que afectam a sua atividade na China, que representa 18% das receitas O potencial para um ciclo de atualização significativo impulsionado pela Apple Intelligence e pelas novas capacidades de hardware Vantagens competitivas no processamento de IA no dispositivo, que podem ser difíceis de replicar pelos concorrentes a curto prazo Potenciais oportunidades de crescimento na Índia, onde as vendas aumentaram 33% para quase 8 mil milhões de dólares em 12 meses

Embora a atividade principal da Apple permaneça sólida, a introdução da Inteligência da Apple e a nova linha iPhone 16 representam um potencial renascimento do iPhone, lançando uma nova era de capacidades e funcionalidades. Isto poderá ter um impacto significativo na trajetória de crescimento futuro da Apple e na sua liderança de mercado. O que também pode ser importante para os investidores é observar o número de encomendas de novos iPhones e o ritmo de atualização para o novo IOS. Poderá ser um indicador claro do grau de interesse dos clientes.

Avaliação:

Decidimos basear os nossos pressupostos no crescimento CAGR. Assumimos um crescimento das receitas de 7% e uma margem operacional de 40% para os 5 anos de previsões. A decisão de efetuar 5 anos de previsões detalhadas baseia-se em dados relevantes e médias históricas.

Uma vez que o valor terminal tende a representar uma parte significativa da avaliação do DCF, especialmente com períodos mais curtos de previsões detalhadas, decidimos adotar uma abordagem muito conservadora neste caso. Para os cálculos do valor terminal, utilizámos um crescimento das receitas de 5,5%, bem como um WACC terminal de 10,5%, acima do WACC de 9,5% utilizado para 5 anos de previsões. O aumento do WACC terminal resulta do facto de a Apple ser em breve uma empresa desenvolvida que não poderá crescer tão rapidamente.

Este conjunto de pressupostos fornece-nos um valor intrínseco de $206,38 por ação, o que oferece cerca de 7,5% de possível desvantagem em relação ao valor de mercado atual. O que é digno de nota é o facto de o preço das acções da Apple ter estado apenas três meses acima da nossa avaliação.

Um ponto a salientar é que o valor intrínseco obtido através do método DCF é altamente sensível aos pressupostos adoptados. Apresentamos abaixo duas matrizes de sensibilidade - uma para diferentes conjuntos de pressupostos relativos à margem operacional e ao crescimento das receitas e a outra para diferentes conjuntos de pressupostos relativos ao WACC terminal e ao crescimento das receitas terminais.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research Bloomberg Finance LP, XTB Research

De seguida, vamos ver como a Apple se compara com os seus pares. Criámos um grupo de pares constituído por 5 empresas, cujo modelo de negócio e crescimento podem ser semelhantes aos da Apple: Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta e Netflix. Como se pode ver, a Apple está acima da média para a maioria dos múltiplos, mas está em linha com o P/E atual dos seus pares e ligeiramente acima do P/E futuro.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Calculámos a média, a mediana e os múltiplos ponderados por capitalização para o grupo de pares. Posteriormente, foram calculadas três avaliações diferentes da Apple para cada um desses múltiplos. Como se pode ver no quadro abaixo, a grande maioria sugere que as acções da Apple estão sobrevalorizadas aos preços actuais. No entanto, a avaliação múltipla também sugere que a desvantagem da Apple pode ser limitada.

Recomendações: A Apple tem 60 recomendações, com 40 de “compra” e preço mais alto de $300, 18 de “espera” e 2 de “venda”, com o preço mais baixo de $180. A previsão do preço médio das acções para 12 meses é de 246,23 dólares, o que implica um potencial de subida de 10,6% em relação ao preço atual.

Análise técnica: O preço das ações da Apple está a ser negociado apenas 6,4% abaixo do máximo de sempre. Também fechou recentemente acima da retração Fibonacci de 61,8% em US $ 221,49. Atualmente, a ação do preço acontece também perto da SMA de 50 dias, que passou a ser um forte suporte durante grandes movimentos ascendentes. RSI está fazendo altas mais baixas, para que os touros ganhem o controle, a linha de tendência deve ser quebrada. MACD também está em tendência de baixa. ADX também pode estar a mostrar um potencial para mais ação positiva dos preços. O Bollinger Bands inferior tem agido anteriormente como um forte suporte e quebrá-lo resultou em uma rápida reação ascendente. No entanto, se este nível for quebrado, o preço pode testar 38,2% e 23,6% de retração Fibonacci, que não eram níveis fortes. Para os ursos, esta pode ser uma oportunidade para testar os mínimos de agosto em US $ 197,93. Fonte: xStation