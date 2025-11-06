Ação da semana - Comcast Corp (06.11.2025)

Comcast: Um porto seguro num mundo mediático instável

Quando os mercados entram em pânico, os investidores procuram portos seguros. A Comcast Corp é uma dessas empresas. A gigante norte-americana dos meios de comunicação e telecomunicações destaca-se pelas receitas estáveis das assinaturas, infraestrutura de cabo sólida e um segmento de streaming em crescimento. É uma ação defensiva que pode atrair capital como um íman durante períodos de caos no mercado.

Perfil da empresa – Comcast Corporation

A Comcast Corporation é líder global no setor de mídia e telecomunicações, oferecendo Internet banda larga, serviços de televisão e conteúdo de mídia por meio de seus segmentos Comcast Cable e NBCUniversal. Atualmente, a empresa está significativamente subvalorizada em relação à sua avaliação histórica e ao setor. Em tempos de pânico no mercado e crescente incerteza, os investidores procuram empresas com fundamentos estáveis e defensivos, e a Comcast se encaixa perfeitamente nesse papel.

Natureza defensiva da Comcast

O modelo de negócios da Comcast baseia-se em receitas estáveis e recorrentes de assinaturas de serviços de banda larga e televisão, que são amplamente resistentes a desacelerações económicas. A Comcast Cable, que gera mais de 60% da receita total, garante um fluxo constante de milhões de clientes. É um verdadeiro “porto seguro” em condições de mercado voláteis.

O segmento NBCUniversal, embora mais cíclico, oferece um forte apoio na área de mídia e entretenimento, beneficiando-se da crescente demanda por conteúdo e da expansão de plataformas de streaming, como a Peacock. No geral, a Comcast mantém uma posição dominante no mercado de banda larga dos EUA. Essa vantagem se traduz em receitas previsíveis e resiliência nos negócios, tornando a empresa atraente para investidores que buscam estabilidade em tempos de incerteza.

Desempenho financeiro da Comcast

A Comcast é uma verdadeira líder no setor de mídia e telecomunicações, demonstrando consistentemente que seu modelo de negócios é estável, resiliente ao mercado e focado no crescimento a longo prazo.

A empresa mantém receitas trimestrais de aproximadamente $31 mil milhões, destacando imediatamente a solidez da sua base de negócios e a previsibilidade dos seus fluxos de caixa. Mesmo quando ocorrem flutuações temporárias devido a efeitos sazonais ou eventos excepcionais, como os Jogos Olímpicos de 2024, a Comcast retorna rapidamente à trajetória de crescimento, confirmando a resiliência do seu modelo de negócios.

O EBITDA permanece na faixa de $9 a $10 mil milhões, refletindo uma gestão de custos eficaz e alta resiliência operacional. Uma queda de 3,7% no EBITDA no terceiro trimestre de 2025 deveu-se principalmente a investimentos estratégicos na rede, simplificação da estrutura de preços e desenvolvimento de novos serviços. Isso não é um sinal de fraqueza, mas um fortalecimento deliberado da vantagem competitiva e da qualidade do serviço. A Comcast não tem receio de investir no futuro, mesmo que isso afete temporariamente as métricas trimestrais.

As margens permanecem sólidas e estáveis. As margens brutas elevadas, juntamente com as margens operacionais e líquidas mantidas, demonstram a capacidade da empresa de preservar a rentabilidade, mesmo em condições de mercado desafiantes. Isto prova ainda mais que o modelo de negócios da Comcast foi concebido para criar valor a longo prazo para os acionistas.

Net income growth in Q2 2025 confirms the company’s flexibility and resilience. Despite pressure on broadband revenues and minor subscriber losses, Comcast generates real cash and maintains financial stability. Free cash flow increased by 45% year-over-year to $4.9 billion, providing a solid financial buffer and supporting a shareholder return program of $2.8 billion.

An even more telling metric is ROIC, which consistently exceeds the WACC. This shows that Comcast not only generates profits but does so efficiently, creating real value for investors. These results clearly confirm the company’s defensive nature. In times of uncertainty, investors can rely on solid fundamentals, predictable cash flows, and business resilience to market fluctuations.

Em comparação com as avaliações do mercado, a Comcast parece muito atraente. Os baixos rácios P/E e EV/EBITDA indicam que, apesar do forte desempenho, o mercado ainda subestima todo o potencial da empresa. A queda das ações este ano, aproximando-se da mínima de 52 semanas, pode realmente representar uma oportunidade de investimento, especialmente para aqueles que procuram uma empresa defensiva, estável e orientada para o crescimento.

Além disso, a Comcast continua a aumentar os investimentos no desenvolvimento de redes e soluções inovadoras, mantendo uma vantagem competitiva em serviços de banda larga e televisão. A crescente importância dos serviços sem fios, que adicionaram mais de 400 000 linhas no último trimestre, demonstra a capacidade da empresa de responder dinamicamente às mudanças nas preferências dos clientes.

A Comcast combina todas as características de uma empresa defensiva valorizada pelos investidores em tempos de incerteza. A estabilidade das receitas, a resiliência operacional, a capacidade de geração de caixa, os investimentos estratégicos no futuro e a avaliação atrativa em relação à qualidade do negócio tornam-na uma oportunidade de investimento genuína. Durante os períodos de pânico no mercado, a empresa consegue atrair capital e, a longo prazo, oferece perspetivas de crescimento sólidas e segurança para os acionistas.

Perspetivas

Durante anos, a Comcast provou que o seu modelo de negócio é estável e resiliente às flutuações do mercado, e as previsões de receitas para os próximos anos apenas reforçam esta posição forte. Mesmo num ambiente volátil, a empresa mantém a capacidade de gerar receitas sólidas, e os cenários indicam que o futuro poderá trazer um maior crescimento do valor para os acionistas. As receitas crescem sistematicamente, refletindo fluxos de caixa previsíveis e a capacidade da empresa de se adaptar às diferentes condições do mercado.

No cenário base



as receitas da Comcast crescem moderadamente, atingindo $126,2 mil milhões em 2025 e $131,3 mil milhões em 2029. Esse crescimento estável destaca a solidez dos fundamentos do negócio e a capacidade de manter fluxos de caixa previsíveis, típicos de empresas defensivas. O cenário otimista



pressupõe um crescimento mais rápido das receitas, atingindo $126,8 mil milhões em 2025 e $134,6 mil milhões em 2029. Este cenário ilustra o potencial da empresa para um desenvolvimento acelerado, especialmente em serviços sem fios e novos conteúdos de mídia, o que poderia impulsionar o crescimento além das expectativas dos analistas. Nesta perspetiva, a Comcast não só mantém uma vantagem competitiva, mas também demonstra a sua capacidade de aproveitar as oportunidades de mercado em condições dinâmicas. O cenário conservador apresenta uma perspetiva mais cautelosa, assumindo um crescimento mais lento da receita, de $125,6 mil milhões em 2025 para $127,8 mil milhões em 2029. Mesmo nesse ritmo mais lento, a empresa mantém a estabilidade e a capacidade de gerar fluxos previsíveis, atraindo investidores que buscam investimentos seguros e defensivos.

Independentemente do cenário, as previsões de receita indicam que a Comcast continua a ser uma empresa estável e previsível, capaz de manter fundamentos comerciais sólidos e capitalizar oportunidades de crescimento em várias condições de mercado. Isso torna a empresa atraente tanto para investidores que buscam segurança quanto para aqueles focados no crescimento de valor a longo prazo.

Perspectiva de avaliação

Apresentamos uma avaliação da Comcast baseada em DCF apenas para fins informativos; ela não deve ser considerada uma recomendação de investimento ou avaliação precisa.

A avaliação baseia-se na receita base e na previsão de desempenho financeiro. Foi assumido um WACC constante de 6,5% ao longo do período de previsão. O valor terminal foi estimado utilizando uma taxa de crescimento conservadora de 2%. Outros parâmetros financeiros foram calculados com base na média dos últimos cinco anos para fornecer uma visão realista da situação financeira da empresa.

Com base nisso, o valor justo por ação da Comcast é de aproximadamente $51,26, o que implica um potencial de valorização de 83% em relação ao preço de mercado atual de $27,95. A avaliação leva em consideração vários riscos, incluindo mudanças nas condições de mercado, aumento da concorrência e desafios macroeconómicos. O sucesso a longo prazo da Comcast dependerá da manutenção de um crescimento estável, da gestão eficaz dos custos e do desenvolvimento contínuo da sua infraestrutura de rede e oferta de serviços de mídia.