Ação da semana - Quanta Services Inc. (02.10.2025)

A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo a fornecer serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução de alguns dos projetos de infraestrutura mais complexos e estratégicos da América do Norte e do mundo.

Face ao rápido desenvolvimento da inteligência artificial, à expansão dos centros de dados e à implantação das redes de telecomunicações 5G e 6G, o papel da Quanta Services como parceira de infraestruturas fiável está a assumir uma nova dimensão. A empresa apoia a expansão e modernização de redes de transmissão, sistemas de energia e infraestruturas de telecomunicações, respondendo às crescentes exigências do mercado e dos investidores.

Graças à sua capacidade única de prestar serviços desde o planeamento e projeto, passando pela construção, até à manutenção e modernização, a Quanta Services está bem preparada para enfrentar os desafios da transformação digital e energética que moldam o futuro da economia global.

Neste artigo, apresentaremos uma análise das operações da Quanta Services, discutiremos as tendências do mercado e avaliaremos as perspetivas da empresa no contexto da crescente procura por infraestruturas críticas.

Perfil da empresa – Quanta Services

A Quanta Services é uma das empresas líderes mundiais especializada em serviços abrangentes de engenharia, construção e manutenção para os setores de energia, telecomunicações e infraestruturas críticas. A empresa oferece uma ampla gama de serviços, incluindo o projeto, construção e manutenção de redes de transmissão, linhas de energia, instalações de telecomunicações e infraestruturas de centros de dados.

A Quanta trabalha com fornecedores tradicionais de eletricidade e empresas de telecomunicações, operadores de centros de dados e outras entidades que investem no desenvolvimento de infraestruturas digitais e energéticas. Graças à sua flexibilidade e operações em grande escala, a empresa realiza projetos lineares extensos, bem como instalações de infraestruturas complexas, não só nos Estados Unidos, mas também a nível internacional.

Em resposta ao rápido desenvolvimento do mercado de centros de dados e à crescente necessidade de infraestruturas de telecomunicações modernas, a Quanta Services expande continuamente as suas competências. Em 2022, a empresa adquiriu a Dycom Industries, uma empresa especializada na construção e manutenção de redes de telecomunicações de fibra ótica, o que permitiu à Quanta oferecer aos seus clientes uma gama completa de serviços no domínio das infraestruturas digitais e centros de dados.

Esta aquisição reforçou a posição da Quanta como um dos principais intervenientes no setor de infraestruturas de centros de dados, permitindo à empresa executar projetos abrangentes — desde a conceção e construção até à manutenção contínua de redes avançadas de fibra ótica, que constituem a base de soluções de TI eficientes e escaláveis.

A infraestrutura dedicada a centros de dados e telecomunicações está a tornar-se um componente cada vez mais importante da oferta da Quanta Services. O rápido crescimento das tecnologias de IA, computação em nuvem e a implementação de redes 5G e 6G estão a impulsionar a procura por redes de fibra ótica modernas e eficientes e infraestrutura de centros de dados de alto desempenho.

Setor de engenharia e infraestrutura: energia, telecomunicações e infraestrutura de centros de dados

A Quanta Services opera na intersecção de vários setores-chave de infraestrutura que são a espinha dorsal da economia digital e energética moderna. O setor de engenharia abrange serviços abrangentes de projeto, construção e manutenção de infraestruturas de energia e telecomunicações, essenciais para o funcionamento das sociedades e empresas contemporâneas.

Energia — a base do desenvolvimento da infraestrutura digital e industrial

O segmento de energia é um dos principais pilares dos negócios da Quanta Services. A empresa é especializada na construção e modernização de redes de transmissão e distribuição que permitem o fornecimento estável e eficiente de eletricidade aos consumidores em todos os Estados Unidos. Face à transformação energética global, envolvendo a crescente participação das fontes de energia renováveis (FER) e a necessidade de reduzir as emissões de CO₂, a modernização da infraestrutura energética não é apenas uma necessidade, mas também uma oportunidade de mercado significativa.

Telecomunicações – Expansão das redes de fibra ótica na era 5G e IoT

O segundo pilar central dos negócios da Quanta Services é o setor de telecomunicações, que tem apresentado um crescimento dinâmico nos últimos anos. Uma tendência importante é a expansão maciça das redes de fibra ótica, que são a espinha dorsal da comunicação digital moderna. A fibra ótica permite a transmissão de grandes quantidades de dados em velocidades muito altas e baixa latência, o que é essencial para o desenvolvimento da tecnologia 5G e de soluções baseadas em nuvem.

A crescente procura por conexões de Internet rápidas e estáveis é impulsionada pelo aumento do trabalho remoto, pela expansão dos serviços de streaming e pela necessidade de digitalização nos setores público e privado. Como resultado, o setor de telecomunicações enfrenta o desafio de implantar rapidamente a infraestrutura de fibra ótica em áreas urbanas e rurais, gerando alta procura por serviços de projeto e construção.

Infraestrutura de data center – um importante impulsionador de crescimento para a Quanta Services

O segmento de mais rápido crescimento das operações da Quanta Services é a infraestrutura de centros de dados, que está a ganhar importância estratégica em meio à transformação digital e ao boom global da inteligência artificial, serviços em nuvem e Big Data. Os centros de dados modernos — os «cérebros» da economia digital — requerem infraestrutura avançada, incluindo extensas redes de fibra ótica, sistemas de energia de reserva, soluções de refrigeração e instalações elétricas e mecânicas abrangentes. A construção dessas instalações é um empreendimento complexo que requer alta competência em engenharia, experiência e flexibilidade operacional.

Reconhecendo a escala e o potencial deste segmento, a Quanta Services fortaleceu significativamente a sua posição no espaço de infraestrutura de centros de dados nos últimos anos — entre outras iniciativas, através da aquisição de uma empresa especializada neste mercado. Isso permitiu à Quanta oferecer uma gama completa de serviços, desde o projeto e construção até a integração de sistemas e suporte operacional abrangente.

A dimensão das oportunidades futuras é confirmada pelas previsões do mercado. De acordo com as estimativas, o mercado global de infraestruturas de centros de dados deverá atingir 1 mil milhão de dólares até 2034, crescendo de 340 mil milhões de dólares em 2025. Um segmento particularmente significativo é a construção de centros de dados, que representa uma grande parte do valor total do mercado. Este segmento deverá crescer de US$ 258,6 mil milhões em 2025 para mais de US$ 454,5 mil milhões em 2034. Esta área apresenta enormes oportunidades para empresas como a Quanta Services, especializadas em engenharia, instalação e suporte de infraestrutura para instalações técnicas altamente complexas.

Dado esse crescimento dinâmico, a Quanta Services está em uma posição ideal para capitalizar totalmente essa tendência global e se tornar uma das principais beneficiárias da revolução da infraestrutura digital.

Tendências e desafios na indústria de engenharia

A indústria de infraestruturas está intimamente ligada ao rápido desenvolvimento tecnológico, às mudanças regulatórias e às crescentes expectativas ambientais. A transição energética, a expansão das redes 5G/6G, a digitalização dos serviços e o surgimento da IA estão a impulsionar a procura contínua por infraestruturas modernas. Ao mesmo tempo, as empresas enfrentam desafios como a pressão para encurtar os prazos dos projetos, o aumento dos custos de materiais e mão de obra e a necessidade de investir em inovação e automação.

Financial Analysis

Nos últimos anos, a Quanta Services tem reforçado rapidamente a sua posição como líder no setor de infraestruturas críticas. A empresa, cujas operações se concentram em serviços para os setores de energia, telecomunicações e infraestrutura digital — incluindo centros de dados — registou um aumento quase ininterrupto na receita, crescendo de US$ 7,57 mil milhões em 2015 para US$ 23,67 mil milhões em 2024. Isso representa um aumento de mais de três vezes ao longo de uma década, alcançado apesar dos desafios relacionados à pandemia, à volatilidade dos custos das matérias-primas e à incerteza macroeconómica.

A pandemia da COVID-19 e as perturbações na cadeia de abastecimento (2020-2021) não comprometeram as bases da empresa — a Quanta manteve resultados financeiros positivos e continuou os seus investimentos estratégicos. O desempenho da empresa foi particularmente forte em áreas como a energia distribuída, a modernização da rede e a crescente procura por infraestruturas digitais, o que ajudou a compensar as pressões de custos e a volatilidade do mercado.

Desde 2022, a Quanta Services entrou numa nova fase de crescimento, que se reflete não só no aumento das receitas, mas também numa melhoria significativa na eficiência operacional. O EBITDA aumentou de US$ 435 milhões em 2015 para impressionantes US$ 2,2 mil milhões em 2024, destacando o desenvolvimento dinâmico da empresa e sua capacidade de gerar lucros operacionais crescentes. Ao mesmo tempo, a margem operacional aumentou de cerca de 3% para quase 5,7%, e a margem líquida, apesar das flutuações periódicas, estabilizou-se acima de 3,8%. Esta melhoria na rentabilidade é principalmente o resultado de vários fatores-chave: controlo eficaz dos custos na execução de projetos, otimização dos processos operacionais e foco estratégico em segmentos de alto valor, como infraestrutura digital e soluções energéticas avançadas. Além disso, a crescente experiência da empresa e a melhoria na gestão de projetos levaram a uma utilização mais eficiente dos recursos, minimizando perdas e aumentando a rentabilidade.

Olhando para o futuro, as perspetivas para uma maior expansão das margens são promissoras. À medida que a empresa continua a crescer em áreas mais especializadas e tecnologicamente avançadas, como infraestrutura de centros de dados e soluções de transição energética, é provável que haja novas melhorias na rentabilidade. A inovação, a automatização de processos e as economias de escala devem aumentar ainda mais a eficiência operacional, fortalecendo assim as margens.

Ao mesmo tempo, a Quanta Services está a melhorar tanto a eficiência operacional como a eficiência do investimento, embora os indicadores de retorno, como o ROIC, permaneçam próximos do custo médio ponderado de capital (WACC). Isso indica um equilíbrio entre a geração de lucros e os custos de financiamento, refletindo um modelo de negócios estável, mas também sugerindo espaço para melhorias adicionais na eficiência do investimento. Manter ou aumentar o ROIC acima do custo de capital será fundamental para continuar a criar valor para os acionistas e confirmar a capacidade da Quanta Services de empregar efetivamente o capital investido.

A estrutura de receitas da Quanta Services demonstra uma clara diversificação das fontes de rendimento, com o segmento de Soluções de Infraestrutura Elétrica a dominar, representando uma média de cerca de 75% das receitas totais. Este é o principal motor de crescimento da empresa, apresentando um desenvolvimento consistente e dinâmico ao longo dos trimestres sucessivos. A crescente procura por infraestruturas energéticas modernas, incluindo o desenvolvimento da rede elétrica e investimentos em energias renováveis, sustenta o crescimento contínuo deste segmento, cujas receitas deverão ultrapassar os 22 mil milhões de dólares em 2025.

O segmento de Serviços Públicos e Infraestruturas Subterrâneas, embora represente uma parcela menor da receita total, também apresenta um crescimento positivo. Este segmento abrange uma ampla gama de trabalhos relacionados à construção e modernização de infraestruturas subterrâneas, que estão a se tornar cada vez mais importantes devido às crescentes necessidades de urbanização e à modernização de redes de infraestruturas envelhecidas. As previsões sugerem que este segmento atingirá aproximadamente US$ 5,5 mil milhões em receita até 2025.

Também vale a pena destacar o crescente envolvimento da empresa no desenvolvimento de infraestruturas de centros de dados, que representa um segmento com enorme potencial. O valor de mercado deste setor deverá ultrapassar os 450 mil milhões de dólares até 2034, o que poderá tornar-se um fator-chave para o crescimento operacional e financeiro futuro.

As perspetivas para a Quanta Services continuam muito otimistas. Os investimentos em transição energética, o desenvolvimento de infraestruturas 5G, modernização das redes elétricas e a digitalização dos serviços públicos estão a criar bases sólidas para um maior crescimento. Com o seu amplo know-how, escala operacional e experiência na execução de projetos complexos, a empresa está bem posicionada para capitalizar as tendências de transformação de infraestruturas que se avizinham, tanto na América do Norte como nos mercados globais.

Em comparação com o mercado em geral, a Quanta Services destaca-se não só pelos seus sólidos fundamentos empresariais mas também pelo seu impressionante desempenho bolsista. Desde o início de 2025, as ações da empresa valorizaram 33,42%, superando significativamente os principais índices de mercado, como o S&P 500 e o Nasdaq 100. Este é um sinal claro de que os investidores estão a responder positivamente ao forte desempenho financeiro da empresa e a reconhecer o seu potencial de crescimento a longo prazo.

A forte tendência de alta no preço das ações da empresa reflete a crescente confiança do mercado na capacidade da Quanta Services de alavancar efetivamente as principais megatendências de infraestrutura, como a transição energética, a digitalização, o desenvolvimento do 5G e o rápido crescimento do setor de centros de dados.

Previsão de receita

A Quanta Services está à beira de um crescimento significativo, impulsionado pela crescente procura por energia moderna e infraestrutura digital — incluindo investimentos em redes elétricas, expansão de redes 5G e desenvolvimento de centros de dados. As previsões indicam um crescimento estável da receita, embora o ritmo possa variar dependendo da dinâmica do mercado e da escala dos investimentos em infraestrutura em andamento. De particular importância são os crescentes investimentos na modernização das redes elétricas e subterrâneas, bem como o desenvolvimento da infraestrutura de centros de dados, que está a tornar-se uma parte cada vez mais importante das operações da empresa. Ao mesmo tempo, a Quanta Services enfrenta desafios regulatórios, flutuações nos custos dos materiais e pressão competitiva, todos fatores que afetam a estabilidade financeira e a rentabilidade. Esses fatores moldam uma série de cenários de desenvolvimento potenciais para a empresa.

No cenário base, a receita da Quanta Services cresce de forma constante, passando de aproximadamente US$ 23,7 mil milhões em 2024 para mais de US$ 52 mil milhões em 2029. Esse crescimento é impulsionado pela demanda sustentada por serviços de modernização e digitalização de infraestrutura, apoiada pela expansão da tecnologia 5G e pelo aumento dos investimentos em centros de dados. Nesse cenário, a empresa mantém um equilíbrio saudável entre crescimento da receita e eficiência operacional.

No cenário otimista, a Quanta Services experimenta um crescimento mais dinâmico, especialmente nos primeiros anos do período de previsão, com a receita aumentando de US$ 23,7 mil milhões para mais de US$ 57 mil milhões até 2029. Este cenário é impulsionado por uma aceleração nos investimentos em transição energética, expansão da rede 5G e rápido crescimento na infraestrutura de centros de dados. Este crescimento é acompanhado por uma melhoria nas margens, impulsionada por uma maior eficiência dos projetos e um maior foco em segmentos de alto valor agregado.

No cenário conservador, o crescimento da receita é mais moderado, atingindo cerca de US$ 45 mil milhões até 2029. Essa projeção pressupõe uma maior incerteza ligada à ciclicidade do mercado de infraestrutura, ao aumento dos custos de materiais e mão de obra e ao ritmo mais lento dos investimentos em setores-chave. A concorrência e os obstáculos regulatórios podem limitar ainda mais a expansão. Apesar desses desafios, a empresa ainda alcança um crescimento constante, embora em um ritmo mais cauteloso.

Perspetivas de avaliação

Vamos analisar a avaliação da Quanta Services Inc. utilizando o método do fluxo de caixa descontado (DCF). Tenha em atenção que esta avaliação tem apenas fins informativos e não constitui um conselho de investimento nem uma avaliação precisa das ações.

O robusto crescimento das receitas da empresa é impulsionado principalmente pelo aumento dos investimentos em infraestruturas na América do Norte, especialmente no desenvolvimento de centros de dados, um segmento com enorme potencial, com previsão de ultrapassar 450 mil milhões de dólares em valor de mercado até 2034. A construção e modernização de redes elétricas, a implantação da tecnologia 5G e a digitalização dos serviços públicos alimentam ainda mais a procura pelos produtos da empresa.

Nos primeiros anos da previsão, o crescimento da receita acelera significativamente, refletindo a crescente necessidade de soluções de infraestrutura abrangentes para dar suporte à expansão de centros de dados e sistemas críticos. À medida que esses investimentos evoluem, a Quanta também se beneficia da melhoria da eficiência operacional e da expansão de sua oferta de serviços para tecnologias de maior valor agregado.

Uma desaceleração natural no crescimento e maior concorrência são esperadas nos últimos anos da previsão, levando a uma estabilização da taxa de crescimento da receita. No entanto, uma base de contratos sólida, diversificação geográfica e capacidades técnicas avançadas permitem à Quanta Services manter alta rentabilidade e flexibilidade operacional.

No modelo de avaliação, assumimos um custo médio ponderado de capital (WACC) constante de 9,5% ao longo do período de previsão, refletindo as características do setor de infraestruturas e o perfil de dívida da empresa. O valor terminal foi estimado usando uma taxa de crescimento conservadora de 2%.

Com base no modelo DCF, estimamos o valor teórico das ações da Quanta Services em aproximadamente US$ 545,91, o que, em comparação com o preço de mercado atual de US$ 420,53, indica um potencial de valorização de cerca de 30%. Essa avaliação reflete as perspectivas atraentes da empresa, especialmente à luz de seu papel fundamental no desenvolvimento da infraestrutura de data centers e das tendências mais amplas de transformação da infraestrutura na América do Norte.

Perspectivas do gráfico

De uma perspetiva de análise técnica, as ações da Quanta Services apresentam uma clara tendência ascendente, conforme confirmado por indicadores-chave, tais como médias móveis em alta e sinais positivos do oscilador de momentum. O otimismo dos investidores é apoiado por previsões financeiras favoráveis para os próximos anos, que apontam para um melhor desempenho e para a crescente importância da transformação da infraestrutura.