Inquérito NY Fed: expectativas de inflação mais elevadas 📄🔎

Expectativas de inflação Horizonte de 1 ano: 3,4% (anteriormente 3,2%)

3,4% (anteriormente 3,2%) Horizonte de 5 anos: 3,0% (inalterado) Mercado de trabalho Probabilidade média de aumento do desemprego em 1 ano: 41,8% (anteriormente 42,1%)

Probabilidade média de perda de emprego em 12 meses: 15,2% (média de 12 meses 14,3% )

(média de 12 meses ) Probabilidade média de encontrar emprego em caso de perda do emprego atual: 43,1% (mínimo da série) Finanças das famílias Probabilidade de os preços das ações nos EUA estarem mais elevados em 12 meses: 38,0% A Pesquisa de Expectativas do Consumidor do Fed de Nova Iorque de dezembro mostra que as expectativas de inflação de curto prazo aumentaram, enquanto as expectativas de médio e longo prazo permaneceram estáveis. As expectativas de inflação para um ano subiram para 3,4% (de 3,2%), enquanto as expectativas para três e cinco anos permaneceram em 3,0%. A incerteza em torno da inflação aumentou, embora as expectativas para o crescimento dos preços das casas tenham permanecido inalteradas em 3% e as expectativas para a maioria dos preços das commodities tenham diminuído. Nas finanças das famílias, a perceção da disponibilidade de crédito deteriorou-se. O risco de incumprimento subiu para o seu nível mais alto desde o início de 2020, mesmo com as expectativas de crescimento do rendimento e dos gastos a permanecerem amplamente estáveis. O sentimento em relação ao mercado bolsista melhorou ligeiramente, com a probabilidade de os preços das ações dos EUA serem mais elevados dentro de um ano a subir para 38%. Em contrapartida, as perspetivas para o mercado de trabalho deterioraram-se significativamente, representando o sinal mais preocupante do inquérito. As expectativas de encontrar emprego caíram para um mínimo histórico, enquanto a probabilidade percebida de perda de emprego subiu para 15,2%. Isto aponta para uma diminuição da confiança e do poder de negociação dos trabalhadores. Embora as expectativas em relação ao desemprego tenham diminuído ligeiramente, continuam elevadas, e o crescimento salarial esperado caiu para 2,5%, abaixo da média de 12 meses. No geral, as crescentes preocupações com a segurança no emprego e as expectativas salariais mais fracas sugerem um arrefecimento da procura de mão de obra, o que poderia limitar as pressões salariais e reforçar os argumentos a favor de cortes mais profundos nas taxas de juro pela Reserva Federal. O dólar americano é hoje a moeda mais forte do G10, em parte apoiado pelos fortes dados da balança comercial dos EUA e por uma redução significativa do défice. O EURUSD caiu 0,20%, enquanto o índice do dólar USDIDX subiu 0,15%.

