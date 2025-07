Ações da Barry Callebaut desvalorizam 12% 📉

As ações da Barry Callebaut (BARN.CH), a maior processadora de cacau do mundo, caíram mais de 12% esta sessão, na sequência dos resultados financeiros que revelaram uma queda nos volumes de processamento nos principais mercados da empresa, sinalizando uma procura mais fraca de chocolate. A empresa reviu em baixa as perspetivas para o resto do ano, o que teve um impacto imediato no preço das ações. As ações caíram para os mínimos dos últimos três meses. A Barry Callebaut registou uma redução nos volumes de vendas no terceiro trimestre , com a América do Norte sendo a mais atingida .

para a Barry Callebaut. A empresa está lutando com a demanda em uma região-chave, e . No entanto, a Barry Callebaut continua a deter uma posição dominante como líder mundial na transformação de chocolate. A médio e longo prazo, as perspectivas podem depender em grande medida de uma potencial descida dos preços mundiais do cacau, o que poderia ajudar a restabelecer a procura. De acordo com o JP Morgan, o risco de um novo corte na orientação para a época de 2026 continua a ser real. Gráfico BARN.CH (D1) As ações da Barry Callebaut caíram abaixo da EMA de 50 períodos, perto dos CHF 1.050, onde se encontra a EMA de 200 dias (linha vermelha), está a afastar-se cada vez mais. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5

