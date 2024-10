Ações da Coca-Cola desvalorizam durante a pré-abertura do mercado, apesar da empresa ter superado as expectativas 📊

A Coca Cola (KO.US) divulgou os seus resultados do 3T24, que foram melhores do que o esperado. A empresa registou receitas mais fortes, melhor rentabilidade e maior crescimento das receitas orgânicas ajustadas. A empresa reiterou as previsões para o ano completo de 2024. Apesar dos resultados melhores do que o esperado, as ações estão a cair durante o pré-mercado.

A Coca-Cola registou uma receita de 11,9 mil milhões de dólares (estável em relação ao ano anterior), o que se revelou um valor superior às expectativas do consenso. Os resultados mais fortes das vendas também se traduziram em ganhos por ação mais elevados, que subiram para 0,77 dólares (+4% em relação ao ano anterior), contra as previsões de que os ganhos por ação se manteriam estáveis. As receitas orgânicas ajustadas também aumentaram mais fortemente do que as previsões e foram 9% superiores às do mesmo período do ano anterior.



Os investidores poderão estar preocupados com a deterioração do volume unitário, que caiu -1% contra as previsões de um crescimento de quase 0,4% e de 2% um ano antes. A empresa registou as maiores descidas de volume nas bebidas nutricionais, sumos, lacticínios e vegetais, bem como na água, bebidas desportivas, café e chá. Apenas o segmento de bebidas gaseificadas registou um aumento em termos de volume, embora mesmo aqui a dinâmica deixe muito a desejar.



A empresa manteve as previsões a um nível semelhante, prevendo ainda um crescimento anual de 5-6% nos lucros ajustados por ação. Um obstáculo pontual ao crescimento dos lucros por ação poderá surgir no 4T24, afetado pelas diferenças cambiais e pelo impacto das aquisições.

Na negociação pré-mercado, a Coca Cola está a perder quase -2%. Fonte: xStation

RESULTADOS FINANCEIROS 3T24:

Receita de 11,9 mil milhões de dólares (estável y/y), estimativas: 11,6 mil milhões de dólares

Ganhos comparáveis por ação: $0,77 vs. $0,74 y/y, estimativas: $0.74

Volume unitário de caixas -1% vs. +2% a/a, estimativa +0,42% Nutrição, sumos, lacticínios e bebidas à base de plantas - volume de caixas unitárias -3% Refrigerantes com gás - volume de caixas unitárias: -1%, estimativa +0,42% Água, bebidas desportivas, café e chá - volume de caixas unitárias -4%

Preço/mix +10%, estimativa +6,51%

Variação nas vendas de concentrados -2%, estimativa -0,07%

Receita orgânica ajustada +9%, estimativa +6,3%