Ações da GALP recuam após a publicação dos resultados positivos

Os resultados da Galp (GALP.PT) no quarto trimestre de 2024 acabam por refletir um bom desempenho da empresa, ainda que com alguns desafios a considerar.

De um modo geral, os resultados da empresa demonstraram resiliência num contexto macroeconómico instável, conseguindo manter um EBITDA ajustado de 688 milhões de euros. Estes resultados foram impulsionados, sobretudo, pelo segmento de Exploração e Produção (Upstream) e pelo bom funcionamento das operações de refinação. Apesar da quebra na produção no Brasil e da volatilidade dos preços do Brent, a Galp conseguiu assegurar uma estrutura operacional eficiente e uma gestão criteriosa dos seus ativos, o que permitiu mitigar parte do impacto negativo.

No lado dos aspetos mais positivos, prende-se com a melhoria significativa do fluxo de caixa operacional. A libertação de capital circulante desempenhou um papel importante, permitindo uma redução da dívida líquida em 264 milhões de euros. Além disso, a unidade de Industrial & Midstream registou um bom desempenho, beneficiando de uma elevada taxa de utilização das refinarias e de margens de refinação estáveis, situando-se nos 5,2 dólares por barril. No segmento comercial, a aposta na diversificação, nomeadamente através de soluções energéticas e da área de conveniência, revelou-se acertada, uma vez que estas atividades contribuíram com cerca de 30% do EBITDA desta unidade.

Por outro lado, há desafios evidentes que não podem ser ignorados. A redução da produção no Brasil teve um impacto negativo nos resultados do Upstream, o que expõe a dependência da Galp em ativos específicos e na volatilidade da produção.

No área das renováveis, houve um crescimento modesto, com um EBITDA de apenas 9 milhões de euros. Apesar de ser um pilar estratégico para o futuro da empresa, o contributo desta área para os resultados globais ainda é muito pequeno, o que demonstra que há um longo caminho a percorrer até que esta aposta ganhe uma dimensão mais significativa.

Análise técnica

Existe uma correlação entre o comportamento das ações da empresa e os preços do petróleo, neste caso do Brent (como podemos ver no gráfico abaixo).

Neste momento, o que estamos a ver é sim o preço das ações a corrigir ao mesmo tempo que o preço do Brent também tem vindo a corrigir.

Comportamento do Brent (OIL) e ações da GALP. Fonte: xStation 5

Henrique Tomé, Analista XTB