Principais conclusões A carteira de encomendas recorde de 7,1 mil milhões de euros dá à Hensoldt uma forte visibilidade das receitas para os próximos anos e confirma a sua capacidade de executar contratos a longo prazo nos sectores da defesa e da tecnologia.

O forte posicionamento no mercado dos radares, sensores e optrónica, segmentos apoiados pelo governo alemão e pela UE, confere à empresa uma vantagem competitiva.

Os planos de investimento na produção e nas novas tecnologias de sensores preparam a empresa para uma maior escala operacional e poderão servir de catalisador para um maior crescimento.

As ações da Hensoldt estão a subir após a publicação dos resultados dos primeiros nove meses de 2025, em que a empresa revelou uma carteira de encomendas recorde e confirmou a sua forte posição nos sectores da defesa e da tecnologia. A carteira de encomendas recorde de 7,1 mil milhões de euros proporciona uma sólida visibilidade das receitas para os próximos anos e demonstra que a Hensoldt é capaz de garantir e executar contratos de longo prazo num segmento tecnológico exigente. Simultaneamente, o crescimento das receitas e a margem EBITDA indicam que a empresa não só ganha encomendas como também as executa de forma eficiente, o que se traduz em rentabilidade e controlo de custos. Principais dados financeiros Receitas: 1,54 mil milhões de euros

EBITDA ajustado: 211 milhões de euros (margem de aproximadamente 13,7%)

Novas encomendas: 2,02 mil milhões de euros (+8,7% em termos homólogos)

Backlog (carteira de encomendas): 7,1 mil milhões de euros - o valor mais elevado da história da empresa

Book-to-bill: 1.6-1.9×

Investimentos planeados: cerca de mil milhões de euros em expansão da produção e novas tecnologias de sensores A carteira de encomendas recorde dá à Hensoldt uma forte visibilidade das receitas para os próximos anos, o que é particularmente importante no sector da defesa, onde os contratos são de longo prazo e os ciclos de produção são complexos. O crescimento das receitas e a melhoria da margem EBITDA reflectem a execução eficaz dos projectos e a sólida situação operacional da empresa. A Hensoldt está bem posicionada nos sectores da defesa e da tecnologia, operando nas áreas dos radares, sensores e optrónica, segmentos apoiados pelo governo alemão e pela União Europeia. Os investimentos planeados na produção e no desenvolvimento tecnológico preparam a empresa para uma maior escala operacional, o que poderá funcionar como um catalisador para um maior crescimento. A receção positiva dos resultados por parte do mercado é visível na rápida subida da cotação das acções, sublinhando a confiança dos investidores no desenvolvimento contínuo da empresa. Ao mesmo tempo, há que ter em conta certos riscos. Embora as margens estejam a melhorar, os resultados operacionais a curto prazo podem sofrer pressões. No primeiro semestre de 2025, a margem no segmento de Sensores diminuiu. Uma carteira de encomendas elevada não garante a conversão automática em receitas, uma vez que a execução dos contratos depende de factores operacionais e da cadeia de abastecimento. A empresa continua a ser sensível aos orçamentos nacionais de defesa, bem como a factores macroeconómicos globais, como as flutuações cambiais, os custos das matérias-primas e a logística. As crescentes exigências do mercado significam que a Hensoldt deve não só ganhar contratos, mas também demonstrar a sua execução e rentabilidade num ambiente cada vez mais exigente. Fonte: xStation5

