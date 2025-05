Ações da Jerónimo Martins disparam, após a publicação dos resultados

Resultados do 1.º Trimestre de 2025 da Jerónimo Martins: Números sólidos num Contexto Económico Desafiante A Jerónimo Martins apresentou, no primeiro trimestre de 2025, registou um desempenho sólido, num enquadramento marcado por incertezas macroeconómicas, desafios operacionais. O grupo conseguiu, ainda assim, registar bons resultados no primeiro trimestre do ano. Evolução da Receita e Crescimento A empresa registou uma faturação consolidada de 8.377 milhões de euros, o que representa um crescimento homólogo de 3,8%. Quando ajustado para efeitos cambiais, o aumento foi de 1,9%. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Principais Métricas Financeiros EBITDA ultrapassou os 528 milhões de euros , refletindo um crescimento de 3,8% , com uma margem operacional estável de 6,3% .



Resultado líquido chegou aos 127 milhões de euros , um acréscimo de 31,4% face ao mesmo período do ano passado.



A dívida líquida consolidada situou-se nos 3,6 mil milhões de euros ; contudo, excluindo os efeitos do IFRS16, o grupo apresentava uma posição líquida de caixa de 332 milhões de euros no final de março.



O Cash Flow operacional foi negativo em 398 milhões de euros , refletindo o ciclo de capital de exploração habitual após o Natal e a sazonalidade associada ao calendário de feriados.

O dividendo bruto de 0,59 euros por ação, aprovado em Assembleia Geral, será distribuído a 15 de maio, num total de 370,8 milhões de euros. Desempenho por Unidade de Negócio

Empresas do Grupo Vendas (€) vendas comparáveis Biedronka 5.946 M€ -3,5% Hebe 145 M€ +1,9% Pingo Doce 1.200 M€ +1,1%* Recheio 302 M€ -0,5% Ara (Colômbia) 775 M€ +3,0% Fonte: Relatório de contas Jerónimo Martins Reação do mercado aos resultados A reação do mercado não poderia ter sido mais positiva: as ações da empresa registaram uma valorização superior a 5% na abertura de hoje, na sequência dos resultados apresentados na véspera. O preço das ações do grupo mantém a tendência de recuperação e aproxima-se gradualmente dos seus máximos históricos. Embora ainda se encontre cerca de 14% abaixo dos ATH, a distância tem vindo a diminuir de forma consistente nos últimos meses.

As ações da Jerónimo Martins estão a subir mais de 5% esta manhã, na sequência dos resultados apresentados ontem após o fecho da sessão. Fonte: xStation 5 Considerações Finais Do ponto de vista financeiro, os resultados da Jerónimo Martins demonstram uma gestão equilibrada entre crescimento e prudência operacional. Ainda assim, o destaque vai para o aumento nominal do lucro que foi expressivo.



É também importante destacar a entrada na Eslováquia e a consolidação na Colômbia que poderão contribuir para uma melhoria até dos bons resultados da empresa no longo prazo, ainda que o ambiente incerto em termos económicos continue sempre a ser um fator de risco.



