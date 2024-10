Ações da Maersk recuam 7% com o fim da greve dos estivadores americanos nos portos da Costa Leste📉

As ações das principais transportadoras europeias de contentores, incluindo a dinamarquesa Maersk (MAERSKA.DK) e a alemã Hapag-Lloyd (HLAG.DE), estão a perder 7% e 12%, respetivamente, esta sessão, depois de os trabalhadores portuários dos EUA terem provisoriamente assinado um acordo que suspende uma greve até 15 de janeiro de 2025. As acções da transportadora marítima israelita de contentores ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) também estão a perder quase 8% antes da abertura do mercado norte-americano. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Consequentemente, o mercado já não espera constrangimentos na cadeia de abastecimento e os investidores estão a vender ações de empresas de contentores que, durante algum tempo, pareceram ser potenciais beneficiárias da greve.

Desde a segunda metade de julho, as taxas de frete para um contentor normal de 40 pés caíram fortemente de quase 6.000 dólares para cerca de 3.500 dólares atualmente.

Como podemos ver abaixo, as tarifas “Este-Oeste” têm estado a descer quase continuamente nos últimos dois meses, apagando quase totalmente os aumentos causados pelo bloqueio do Mar Vermelho.

Por um lado, isto parece “desinflacionário”, por outro lado, pode ser interpretado como um sinal de um declínio na procura global de frete, sinalizando algum abrandamento no comércio global. É de notar que as taxas são extremamente sensíveis a pequenas alterações.

No entanto, o Baltic Dry Index, que mede as taxas de transporte marítimo de mercadorias secas a granel, como o minério de ferro, o cobre, o trigo, etc., recuperou nas últimas semanas, impulsionado pelos estímulos chineses e pelo aumento da atividade de importação prevista da China

Fonte: Drewry MAERSKA.DK, Gráfico D1 As ações da Maersk caíram acentuadamente depois de atingirem o topo do canal de baixa e, mais uma vez, não conseguiram ultrapassar a média exponencial de 200 períodos. Fonte: xStation5 Hapag-Lloyd, Gráfico D1 e W1 Os níveis entre 120 e 135 euros por ação (a linha da neckline do potencial padrão gráfico) parecem ser fundamentais para novas reações dos preços.

Fonte: xStation5 A ação reagiu junto da média móvel exponencial semanal de 200 períodos (EMA200, linha vermelha); podemos assistir a potencial padrão de inversão de tendência - head and shoulders.

Fonte: xStation5



