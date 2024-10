Ações da Micron Technology sobem 14% durante o "pre-market", dado que as previsões da empresa para os próximos meses superam as estimativas💡

A Micron Technology está em destaque esta sessão As ações da empresa dispararam 14% durante o "pre-market", na sequência dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2024. A receita aumentou 13,8% QoQ e 93,3% YoY. O que realmente importa, no entanto, é a forma como a Micron está finalmente a recuperar do sombrio ano de 2023. As ações da Micron ganharam 12,2% ao longo de 2024, enquanto o rendimento líquido está finalmente a recuperar das perdas do ano passado.

O otimismo em torno do fabricante de chips de armazenamento é ainda amplificado pelas perspectivas animadoras para o próximo trimestre. A previsão da Micron de cerca de 8,7 mil milhões de dólares ultrapassou as estimativas dos analistas de cerca de 8,3 mil milhões de dólares. A força motriz por trás dos recentes sucessos da Micron é a forte demanda por seus produtos DRAM de data center e memória de alta largura de banda, ambos cruciais para o desenvolvimento de IA. De acordo com o CEO da empresa, a Micron está a entrar no advento da IA com “a melhor posição competitiva da história”. De facto, o fabricante de chips beneficia da sua capacidade de fornecer grandes volumes dos seus chips de memória líderes da indústria, como sublinhou o VP de Operações.



O preço das ações da Micron têm vindo a sair da sua mais recente tendência de queda nas últimas duas semanas. Só esta semana, as ações já valorizaram mais de 5% e espera-se que suba ainda mais quando o mercado bolsista dos EUA abrir, impulsionado pelo comunicado da empresa acerca das perspetivas para os próximos meses.

As ações da Micron já subiram acima de ambas as EMAs, levando ao cruzamento das mesmas. As ações da empresa deverão abrir perto dos $97. Fonte: xStation5