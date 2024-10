Ações da MicroStrategy valorizam mais de 5.3% durante o "pre-market"

As ações da MicroStrategy estão a valorizar mais de 5% durante o pré-mercado, à medida que o Bitcoin se aproxima de uma importante zona de resistência. O sentimento positivo é apoiado por entradas em ETFs spot de Bitcoin, com os dados de sexta-feira a mostrarem entradas líquidas de US $ 253 milhões, igualando os níveis da última segunda-feira. Os ETFs agora detêm US $ 18,4 bilhões em Bitcoin.



A reação do preço da Bitcoin mostra que existe uma divergência de alta tanto no MACD quanto no RSI, com o MACD a dar sinais de compra e o RSI a ultrapassar acima dos 55 pts. No caso dos compradores conseguirem quebrar acima da zona de resistência marcada pela retração de Fibonacci nos 78,6%, poderá surgir um novo movimento de alta em direção à zona dos $69.900.

Fonte: xStation



A subida do preço das ações da MicroStrategy durante o pré-mercado está intimamente ligada à valorização do preço da Bitcoin, mas a posição única da empresa amplifica os seus ganhos. Como detentora de Bitcoin corporativa, a MicroStrategy oferece aos investidores uma exposição alavancada aos movimentos de preços da criptomoeda. Este estatuto de “Bitcoin proxy” fez com que a MicroStrategy negociasse com um prémio significativo em relação às suas participações em Bitcoin, reflectindo factores como a confiança dos investidores na execução do CEO Michael Saylor, o potencial para futuras aquisições de Bitcoin e a acessibilidade das acções para os investidores institucionais que podem enfrentar restrições aos investimentos diretos em criptomoedas. Os ganhos recentes das acções ultrapassam o movimento da Bitcoin, destacando a exposição alavancada que a MicroStrategy proporciona à ação do preço da criptomoeda. Este efeito amplificado é ainda explicado pelo prémio significativo do Valor Patrimonial Líquido (NAV).

Este prémio engloba vários factores-chave pelos quais os investidores estão dispostos a pagar:

Experiência de gestão: Existe uma forte confiança na capacidade de Michael Saylor e da sua equipa para executar eficazmente a sua estratégia Bitcoin. Engenharia financeira: A utilização sofisticada pela MicroStrategy de notas convertíveis e outros instrumentos para financiar as compras de Bitcoin acrescenta valor para além da simples propriedade. Criação de valor futuro: Os investidores prevêem que a MicroStrategy irá alavancar o seu balanço apoiado em Bitcoin para a criação de valor adicional, possivelmente através de aquisições estratégicas ou expansão para áreas relacionadas com blockchain. Acessibilidade: As ações oferecem uma forma mais conveniente e líquida de ganhar exposição à Bitcoin, especialmente para os investidores institucionais que enfrentam restrições regulamentares aos investimentos diretos em criptomoedas.

À medida que a Bitcoin se aproxima dos principais níveis de resistência e os influxos de ETF permanecem robustos, as ações da MicroStrategy beneficiam tanto da valorização dos seus ativos Bitcoin como da perspetiva positiva do mercado sobre a estratégia da empresa centrada na criptomoeda. No entanto, este prémio também tem em conta os riscos associados, incluindo os desafios regulamentares e a necessidade de equilibrar a estratégia Bitcoin com as operações principais. À medida que o mercado da criptomoeda evolui, o prémio NAV da MicroStrategy pode flutuar com base na execução da empresa e nas percepções mais amplas do mercado da sua abordagem inovadora ao investimento em Bitcoin.



Fonte: xStation