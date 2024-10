Ações da Morgan Stanley valorizam 2,70% após a publicação dos resultados do 3º trimestre 🎯

A Bitcoin subiu para a marca dos $67.782, aproximando-se dos máximos de três meses, à medida que o interesse institucional na criptomoeda atinge novos patamares. Esta recuperação coincide com uma atividade recorde nos futuros e nos ETFs de Bitcoin, sinalizando uma crescente adoção generalizada.

Principais desenvolvimentos que impulsionam o preço do Bitcoin:

Os juros abertos dos futuros da Bitcoin na CME atingiram um recorde de 172 430 BTC (11,6 mil milhões de dólares)

Os ETFs spot de Bitcoin dos EUA registaram mais de mil milhões de dólares em entradas líquidas nos últimos três dias de negociação

O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock liderou com $ 288.84 milhões em entradas diárias

O gráfico mostra uma clara tendência de alta no preço da Bitcoin desde o início de outubro, coincidindo com o aumento dos fluxos cumulativos de ETF. Esta correlação sugere que o aumento do acesso institucional através de ETFs está a desempenhar um papel significativo na condução da ação do preço da Bitcoin.



A entrada de novo capital no mercado está a impulsionar a subida dos futuros na CME que detem 85 623 BTC. Este nível de envolvimento institucional reflecte março de 2024, quando a Bitcoin atingiu o seu anterior máximo histórico. Observa-se um aumento da atividade em torno da expiração dos futuros em novembro, coincidindo com as eleições nos EUA.

Alguns analistas sugerem que a melhoria das probabilidades de reeleição de Donald Trump poderia criar um ambiente favorável para a Bitcoin. No entanto, os investidores devem estar atentos ao aumento da volatilidade em torno das eleições nos EUA e a quaisquer desenvolvimentos regulamentares que possam afetar o envolvimento institucional.

A Bitcoin está atualmente a apenas 9% do seu máximo histórico, nos 73.800 dólares. A sustentabilidade desta recuperação dependerá provavelmente da continuação dos fluxos de entrada em ETFs Bitcoin e mercados de futuros, bem como de factores macroeconómicos mais amplos que afectam o apetite pelo risco.

À medida que a Bitcoin se aproxima do seu máximo histórico, os comerciantes e investidores devem manter-se vigilantes quanto a uma potencial tomada de lucros ou correcções a curto prazo, considerando também as implicações a longo prazo da crescente adoção institucional do papel da Bitcoin no ecossistema financeiro global.

Bitcoin (intervalo D1)

A Bitcoin está atualmente a testar a Banda de Bollinger superior e, se conseguir ultrapassá-la, o preço poderá voltar a testar o máximo histórico de $69.900.

O RSI está a dar sinais de forte divergência de alta com altos e baixos mais elevados e está perto do território de sobre-venda. Historicamente, quando o RSI se aproxima do nível 70, tem actuado como um ponto de resistência importante, muitas vezes levando a correcções de preços.

Fonte: xStation

As ações da Morgan Stanley valorizam 2,70% para $115,25 depois de divulgar um relatório do terceiro trimestre melhor do que o esperado.

Lucro por ação (EPS): US $ 1,88, um aumento de 32% em relação aos US $ 1,42 no terceiro trimestre de 2023.

Receita: $ 15,38 mil milhões , um aumento de 16% em relação aos $ 13,3 mil milhões no terceiro trimestre de 2023.

Receita de gestão de património: $ 7.27 mil milhões , um aumento de 14% ano a ano.

Receita de banco de investimento: US $ 1,46 mil milhões , um aumento de 56% em relação ao ano passado.

Receita de negociação de ações: US $ 3,05 mil milhões , um aumento de 21% em relação aos US $ 2,52 mil milhões no terceiro trimestre de 2023.

Receita de renda fixa: US $ 2 bilhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior.

Retorno sobre o patrimônio comum tangível (ROTCE): 17.5%.



O Morgan Stanley superou as expectativas dos analistas para o terceiro trimestre de 2024, registando um aumento de 32% nos lucros para 3,2 mil milhões de dólares, ou 1,88 dólares por ação, em comparação com uma estimativa de 1,58 dólares. As receitas aumentaram 16% para 15,38 mil milhões de dólares, ultrapassando a previsão de 14,41 mil milhões de dólares. Todas as principais divisões tiveram um bom desempenho, com as receitas da Wealth Management a aumentarem 14% e as receitas da Banca de Investimento a subirem 56%. A forte atividade comercial e a melhoria das condições de mercado contribuíram para a robustez dos resultados, tendo as ações subido 3,8% após a divulgação.

A Wealth Management atingiu receitas recorde de 7,3 mil milhões de dólares, impulsionadas pelo aumento da entrada de ativos de clientes e por receitas transacionais robustas. A empresa adicionou US$ 64 mil milhões em novos ativos líquidos, elevando o total de ativos de clientes para US$ 6 biliões. Os Títulos Institucionais registaram um aumento de 20% nas receitas em relação ao ano anterior, em grande parte devido à forte negociação de acções e rendimento fixo.

A Gestão de Investimentos também registou um crescimento, com um aumento de 9% nas receitas para 1,46 mil milhões de dólares, impulsionado por ativos mais elevados sob gestão (AUM) e fluxos líquidos positivos. O CEO Ted Pick destacou a geração de capital e os fortes retornos da empresa com um retorno de 17,5% sobre o capital comum tangível (ROTCE) para o trimestre.