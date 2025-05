Ações da Palantir derretem depois dos resultados 📉

As ações da Palantir (PLTR.US) caíram mais de 9% no pré-market nos EUA, apesar de a empresa ter apresentado um relatório muito forte para o primeiro trimestre de 2025 e elevado as suas previsões. Isso não foi suficiente para que os mercados encontrassem novas razões para comprar as ações. A receita aumentou 39% em relação ao ano anterior, para US$ 884 milhões, ligeiramente acima da previsão de US$ 864 milhões, enquanto o lucro por ação ficou em US$ 0,13, em linha com as expectativas de Wall Street.

A receita nos EUA cresceu 55% em relação ao ano anterior, com um crescimento particularmente forte no setor privado, de 71% em relação ao ano anterior, para US$ 255 milhões (contra as expectativas de um aumento de 55%, para US$ 232 milhões), e um aumento de 45% em relação ao ano anterior na receita de contratos com o governo dos EUA, para US$ 373 milhões (contra o crescimento esperado de 38%, para US$ 355 milhões).

A Palantir também aumentou a sua previsão de receita para o ano inteiro de US$ 3,75-3,76 mil milhões para US$ 3,89-3,902 mil milhões , o que implica um crescimento anual de 36% .

de para , o que implica um . No entanto, o mercado observou que a taxa de crescimento da receita para o ano inteiro deverá desacelerar em comparação com o primeiro trimestre de 2025.

em comparação com o primeiro trimestre de 2025. Da mesma forma, o crescimento da receita do setor privado dos EUA deverá desacelerar de 71% para 68% ao ano, atingindo US$ 1,17 mil milhões até o final do ano.

até o final do ano. Para o segundo trimestre de 2025 , a empresa espera US$ 936 milhões em receita , acima da estimativa da S&P Global de US$ 899 milhões .

, a empresa espera , acima da . A margem bruta ficou em 80,25% .

. A «Regra dos 40» da Palantir — um importante indicador de avaliação de ações de crescimento — melhorou para 83 pontos, acima dos 81 no quarto trimestre de 2024. A maior procura do setor privado continua a vir da plataforma de IA da empresa.

Gráfico da Palantir (PLTR.US, D1)

As ações da Palantir recuperaram rapidamente das suas perdas, defendendo a média móvel exponencial de 200 dias (EMA200, linha vermelha), e na semana passada voltaram a testar os máximos anteriores de US$ 126 por ação. Um preço de abertura em torno de US$ 112 por ação pode indicar um potencial padrão de duplo topo , o que — combinado com a avaliação exigente das ações — pode representar um risco de curto prazo para os investidores.

Fonte: xStation5

Riscos de avaliação

Os rácios preço/lucro (P/E) da Palantir sugerem que o mercado considera o negócio como hipercrescente, com um potencial significativo para expandir a sua presença no mercado ainda insaturado da IA, especialmente na defesa, inteligência e análise de dados. A empresa registou um lucro líquido trimestral recorde de 214 milhões de dólares, mas o mercado está a avaliá-la em 292 mil milhões de dólares, precificando uma perspetiva muito ambiciosa para a rentabilidade e escala futuras.

Este cenário aumenta significativamente o risco de volatilidade, uma vez que os investidores tendem a incorporar expectativas muito otimistas antecipadamente, deixando pouca margem para surpresas positivas. Isto reflete-se em métricas de avaliação extremamente elevadas — um rácio preço/vendas de 90 e um P/E futuro superior a 200.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.