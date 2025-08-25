Gráfico do dia: USDIDX (25.08.2025)

O índice do dólar americano (USDIDX) apagou os seus ganhos desde o início da sessão asiática (atualmente: +0,05%), sinalizando uma pressão descendente persistente após o discurso dovish do presidente da Fed, Jerome Powell, na sexta-feira em Jackson Hole (na altura: -1%). Por outro lado, o mercado monetário moderou o seu entusiasmo, reduzindo ligeiramente as expectativas de cortes nas taxas dos EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Uma breve quebra do USDIDX acima das EMAs de 10 e 30 períodos (amarelo e roxo claro) foi interrompida após os comentários de Powell na última sexta-feira, que sugeriram um retorno aos cortes das taxas dos EUA. Os ganhos foram interrompidos no nível de retração de Fibonacci de 38,2%, antes de reverter para o nível de 78,6%, servindo como um suporte importante. Fonte: xStation5 O que está a mover o USDIDX hoje? Durante o seu discurso em Jackson Hole, Jerome Powell abriu a porta para um corte nas taxas dos EUA, destacando mudanças no equilíbrio de riscos para a política monetária. De acordo com Powell, o risco de um mercado de trabalho mais fraco está a aumentar , como indicado pelos recentes dados de emprego (NFP), particularmente as grandes revisões em baixa dos últimos meses . O principal fator de risco é o abrandamento do ritmo de contratação e o prolongamento do tempo de procura de emprego, o que, em caso de abrandamento, poderia facilmente traduzir-se num aumento do desemprego.

De acordo com Powell, , como indicado pelos recentes dados de emprego (NFP), particularmente as grandes revisões em baixa dos últimos meses e o prolongamento do tempo de procura de emprego, o que, em caso de abrandamento, poderia facilmente traduzir-se num aumento do desemprego. Os rendimentos do Tesouro dos E.U.A. estão a subir: a 2 anos subiram 1pb para 3,71%, e a 10 anos subiram 2pb para 4,27%. A correção é modesta em comparação com a queda acentuada de sexta-feira nos 2 anos sensíveis à taxa (-10pb na altura), embora essa reação do mercado pareça um pouco exagerada, dada a gama de resultados possíveis na próxima reunião do FOMC.

(-10pb na altura), embora essa reação do mercado pareça um pouco exagerada, dada a gama de resultados possíveis na próxima reunião do FOMC. O arrefecimento das expectativas também é visível no mercado monetário. Os swaps de taxas de juro reduziram a probabilidade implícita de um corte de 25pb em setembro para 85% (contra cerca de 90% na sexta-feira), enquanto a decisão do FOMC dependerá de uma série de dados (PCE, NFP) a serem divulgados antes de 16-17 de setembro. Mesmo que o núcleo da inflação PCE (consenso: 2,9% y/y), o indicador preferido da Fed, não venha a ser mais quente do que o esperado, um corte em setembro poderia ainda assim ter um tom hawkish. Por outras palavras, um corte pontual de 25 pontos base serviria de seguro contra os riscos crescentes do mercado de trabalho, mas não assinalaria necessariamente o início de um ciclo de flexibilização mais alargado em 2025.

