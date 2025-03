Ações da Puma derretem 22% e atingem mínimos de 10 anos📉

As ações da Puma (PUM.DE) continuam a cair hoje, atingindo níveis mais baixos desde 2015. As vendas e as previsões da empresa indicam um período difícil pela frente, durante o qual poderá enfrentar uma pressão sobre as margens.

Pela segunda vez em sete semanas, a empresa desiludiu os investidores com resultados mais fracos do que o previsto. Prevê agora mais um ano de crescimento lento, citando as tarifas comerciais, a volatilidade da moeda e as tensões geopolíticas. Os lucros ajustados antes de juros e impostos (EBIT) para 2025 deverão situar-se entre 520 milhões e 600 milhões de euros, ficando aquém do consenso do mercado de 674 milhões de euros.

Outras marcas de vestuário, como a Adidas e a Nike, também estão a enfrentar desafios, mas a Puma parece ser a que tem o desempenho mais fraco entre elas. Os analistas estão a tornar-se cada vez mais pessimistas quanto à capacidade da Puma para aumentar o apelo da marca e promover com êxito os principais modelos de sapatilhas a lançar este ano. A empresa está a registar vendas fracas no mercado chinês, enquanto as suas vendas nos EUA podem gerar lucros mais baixos devido ao potencial impacto das tarifas, o que poderá provavelmente aumentar os preços da Puma no mercado dos EUA.

Resultados financeiros

Vendas totais: 2,29 mil milhões de euros , em linha com a previsão de 2,29 mil milhões de euros (vendas de calçado mais elevadas, vendas de vestuário mais baixas)

, em linha com a previsão de (vendas de calçado mais elevadas, vendas de vestuário mais baixas) Vendas na região EMEA: 796,5 milhões de euros contra 759,4 milhões de euros previstos

contra previstos Vendas nas Américas: 986,3 milhões de euros vs. previsão de 992 milhões de euros

vs. previsão de Vendas na APAC: 506,6 milhões de euros vs. previsão de 536,8 milhões de euros

vs. previsão de Crescimento das vendas ajustado pela moeda: +9,8% em relação ao ano anterior vs. previsão de +9,87%

Crescimento regional das vendas ano-a-ano:

EMEA: +14,6% em relação ao ano anterior vs. previsão de +12,1%

relação ao ano anterior vs. previsão de Américas: +6,5% em relação ao ano anterior vs. previsão de +4,67%

relação ao ano vs. previsão de APAC: +9,5% em relação ao ano anterior vs. previsão de +13,8%

Margens e Rentabilidade:

Margem Bruta: 47,3% vs. 47,4% previsto

vs. previsto EBIT: 109 milhões de euros vs. previsão de 109 milhões de euros

vs. previsão de Dividendo por Ação: 0,61 euros vs. 0,76 euros previstos

A Puma prevê que as suas vendas cresçam a uma taxa baixa a média de um dígito em relação ao ano anterior.

Em fevereiro de 2025, a empresa lançou o programa "NextLevel ”, com o objetivo de alcançar uma margem EBIT de 8,5% até 2027. A implementação desta iniciativa custará cerca de 75 milhões de euros este ano, mas a empresa espera gerar poupanças totais de custos de 100 milhões de euros, o que acabará por conduzir a um lucro adicional de cerca de 25 milhões de euros.

Ações da Puma (PUM.DE)

A ação está atualmente a ser negociada cerca de 60% abaixo da média móvel de 200 períodos (EMA200, linha vermelha), atingindo níveis mais baixos desde 2015 e 2016.

Fonte: xStation5



Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.