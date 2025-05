Ações da SBB Norden sobem 24% com acordo com a Aker📈

As ações da gigante imobiliária comercial escandinava SBB Norden (SBBB.SE) subiram quase 24% hoje, após a empresa altamente endividada ter divulgado o lucro líquido do primeiro trimestre de 2025 e a sua administração ter emitido uma declaração positiva sobre o acordo com a norueguesa Aker. Leiv Synnes, CEO da empresa, saudou o acordo pelo qual a norueguesa Aker Property Group (uma subsidiária da Aker) se tornará a nova principal acionista da SBB e das suas empresas afiliadas, adquirindo uma participação de 9,08%. Além de ganhar um novo investidor líder, o acordo melhora o rácio empréstimo/valor da empresa e reforça as perspetivas para os fluxos de caixa futuros.

O mercado interpretou o acordo como uma grande mudança na avaliação e no perfil de risco da empresa. A SBB continua a procurar ativamente novos investidores, uma vez que vários vencimentos de dívidas se aproximam. A Aker também concordou em adquirir uma participação na Public Property Invest AS (PPI), outra empresa imobiliária na qual a SBB detém uma participação maioritária.

A SBB emitirá 164 milhões de ações da classe B para a Aker Property Group a um preço de 4,25 coroas suecas por ação. A Aker se tornará a maior acionista da SBB, e a emissão deverá reduzir o índice de endividamento para menos de 60%. O CEO também observou que a probabilidade de a PPI pagar dividendos aumentou, o que deve apoiar o fluxo de caixa da SBB, uma vez que agora ela deterá uma participação maior no grupo norueguês. A SBB também anunciou a criação de duas subsidiárias para o seu portfólio de propriedades comunitárias: SBB Samhälle e SBB Utveckling. A Utveckling se concentrará em projetos de desenvolvimento, enquanto a Samhälle administrará propriedades geradoras de fluxo de caixa.

