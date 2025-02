Acordos em vez de tarifas sobre a China? USDCNH interrompe ganhos 📌

O USDCNH interrompeu a sua última série de ganhos na sequência de um relatório publicado no The New York Times (NYT), segundo o qual Donald Trump planeia um acordo mais amplo com a China. Citando conselheiros do Presidente Trump, o NYT afirma que o acordo estratégico entre a China e os EUA irá para além das relações comerciais básicas. Trump está sobretudo interessado em aumentar os investimentos entre os dois países e impulsionar a procura de produtos fabricados nos EUA na China, mencionando também a cooperação em prol da segurança nuclear. Segundo o NYT, Trump está a ser instado a finalizar estes acordos, entre outros, pelo Secretário do Tesouro Scott Bessent e por Elon Musk, que possui uma grande fábrica de automóveis na China. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Recentemente, a taxa de câmbio do yuan tem sido puxada em direções opostas devido à incerteza sobre a política comercial dos EUA e ao aperto de liquidez no mercado chinês, causado pela retirada de 2,4 biliões de yuans para pagar empréstimos do governo ao Banco da China. À medida que cresciam as preocupações quanto a uma nova depreciação do yuan, quantidades significativas de moeda estrangeira saíram do mercado chinês. Desde julho de 2024, os bancos chineses efectuaram vendas de moeda estrangeira num total de 39,2 mil milhões de dólares, mas uma posição mais suave em relação às tarifas após a tomada de posse de Trump restaurou alguma confiança no yuan. A taxa de câmbio USDCNH caiu abaixo da média móvel de 30 períodos (roxo claro; 5 dias) em reação ao artigo do NYT. Os compradores voltaram a taxa para o preço de fecho anterior, mas novas mudanças na retórica de Trump em relação à China (especialmente acordos específicos) podem reacender uma tendência de queda no par. Fonte: xStation5

