Alphabet apresenta excelentes resultados para o terceiro trimestre de 2024 📈

A Alphabet (GOOGL.US) enfrentou um desafio muito difícil, dadas as elevadas expectativas estabelecidas pelo mercado. No entanto, a empresa conseguiu apresentar fortes resultados no terceiro trimestre, ultrapassando as previsões do mercado em áreas-chave, mantendo assim uma forte dinâmica em torno do crescimento das receitas. O segmento das Clouds, em particular, surpreendeu positivamente e continua a ser o componente mais observado das receitas da empresa. Na negociação após o expediente, as acções da empresa subiram mais de 4% na reação inicial aos resultados.

A empresa atingiu 88,27 mil milhões de dólares em receitas, o que representa uma taxa de crescimento de 15,1% e um aumento de 2,11% em relação às previsões. Mesmo depois de ajustar os pagamentos aos parceiros que direcionam os clientes para o ambiente Google, as receitas mantiveram-se fortes em 74,6 mil milhões de dólares (em comparação com a previsão de 72,9 mil milhões de dólares).

A empresa também manteve uma excelente disciplina de custos, o que resultou num aumento anual de 33,7% no lucro operacional para 28,52 mil milhões de dólares (em comparação com 26,67 mil milhões de dólares no ano anterior). Isto traduziu-se numa margem operacional recorde de 32%. Este é o terceiro trimestre consecutivo em que a empresa mantém uma margem operacional superior a 30%.

A Alphabet também teve um desempenho excecional ao nível do EPS ajustado, que para o 3º trimestre de 2024 ascendeu a 2,12 dólares, excedendo significativamente a previsão de 1,84 dólares.

Â

Dados principais para o terceiro trimestre de 2024 (em milhares de milhões de dólares, exceto no que se refere aos lucros ajustados por ação). Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Entre os segmentos individuais, a empresa apresentou uma sólida dinâmica de vendas nas suas áreas principais. A manutenção de elevadas taxas de crescimento nos segmentos relacionados com receitas de publicidade (particularmente nos segmentos do YouTube e da Pesquisa Google) permitiu à empresa mitigar uma das maiores preocupações que os investidores poderiam ter tido relativamente aos resultados deste trimestre. A IA é um dos principais motores de crescimento da empresa e, com o crescente desenvolvimento da inteligência artificial generativa, existe um potencial significativo de geração de receitas no principal segmento de mercado da empresa, a pesquisa.

No entanto, a Alphabet demonstrou que as suas soluções orientadas para a IA, que melhoram a pesquisa e a utilização das tecnologias da empresa, não só melhoram a experiência do cliente como também sustentam taxas de crescimento das receitas elevadas, com dois dígitos. O CEO da Alphabet anunciou que a empresa ainda está no início da sua jornada para introduzir mais soluções novas e melhorias neste segmento crucial.

Â

Repartição das receitas por segmentos. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Para o segmento YouTube, o valor total da publicidade e das subscrições nos últimos quatro trimestres ultrapassou os 50 mil milhões de dólares pela primeira vez na história. Este segmento, particularmente em áreas como o YouTube Music Premium, YouTube TV e NFL Sunday Ticket, está a liderar o crescimento das receitas de subscrição.

No segmento Google Cloud, a empresa acelerou significativamente o crescimento das receitas para quase 35% em relação ao ano anterior. Este valor está muito acima das previsões e indica o reforço da posição da Alphabet num mercado onde compete fortemente com a Amazon e a Microsoft.

  Â

Repartição dos resultados operacionais por segmentos. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Em conclusão, os resultados da empresa para o terceiro trimestre de 2024 indicam não só a manutenção de uma forte dinâmica de crescimento em segmentos-chave, mas também o desenvolvimento dinâmico da empresa no mercado de IA em rápida evolução. Isto traduz-se no facto de a Alphabet manter uma posição de liderança na corrida tecnológica.

As ações da empresa subiram mais de 6% nas negociações fora de horas. No entanto, a mudança ainda é menor do que o preço do mercado de opções durante a sessão anterior à divulgação dos resultados.

Fonte: xStation