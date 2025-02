Alphabet faz novo máximo histórico antes de apresentar os resultados 📈

A Alphabet Inc. (GOOGL.US) deverá apresentar os seus ganhos altamente antecipados do quarto trimestre de 2024 após o fecho do mercado hoje, com o sentimento dos investidores esmagadoramente otimista. As ações subiram mais de 42% ao longo do ano, atingindo recentemente máximos históricos, e os analistas continuam optimistas quanto ao crescimento contínuo da publicidade, dos serviços na nuvem e das inovações de IA. Os investidores aguardam para ver a “monetização da IA” em todo o negócio principal de anúncios digitais da Alphabet, com impacto positivo nos lucros líquidos, semelhante ao da Meta Platforms (META.US).

O relatório de resultados será um importante impulsionador de sentimentos para o sector tecnológico em geral, particularmente na sequência dos fortes resultados da Meta e da atual concorrência da IA com a Microsoft (MSFT) e a Amazon (AMZN). Se a monetização da IA e as receitas da nuvem corresponderem ou excederem as expectativas, a Alphabet poderá alargar a sua dinâmica de alta. Além disso, o sector dos anúncios digitais pode estar em foco, como uma área-chave de monetização de IA bastante “rápida”. No entanto, qualquer sinal de abrandamento do crescimento dos anúncios ou de aumento dos custos da IA poderá provocar um recuo. Com a IA, a nuvem e os negócios de anúncios da Google a disparar a todo o vapor, será que a Alphabet vai continuar a subir - ou será que as preocupações com os custos da IA vão pesar no sentimento dos investidores? Os investidores também aguardam os comentários da empresa sobre os seus riscos legais relacionados com a China e a Europa.

Expectativas para os resultados do quarto trimestre da Alphabet

Receitas: Espera-se que atinja 96,6 mil milhões de dólares , marcando um aumento de 12% em relação ao ano anterior .

Espera-se que atinja , marcando um . Lucro por acções (EPS): Os analistas prevêem US $ 2,12 por ações , um salto de 29% em relação aos US $ 1,64 do ano passado.

Os analistas prevêem , um relação aos US $ 1,64 do ano passado. Lucro líquido: Projetado em US $ 26,2 mil milhões , significativamente acima dos US $ 20,7 mil milhões de um ano atrás.

Projetado em , significativamente acima dos um ano atrás. Receitas de anúncios e YouTube: Os investidores estão de olho na força contínua dos gastos com publicidade , particularmente no YouTube, que ultrapassou os 50 mil milhões de dólares em publicidade anual e receitas de subscrição no último trimestre.

Os investidores estão de olho na contínua , particularmente no YouTube, que ultrapassou os no último trimestre. Computação em nuvem: O Google Cloud continua a ser um motor de crescimento, competindo ferozmente com o AWS e o Azure, e espera-se que apresente outro trimestre de expansão de receita de dois dígitos.

O fator IA: Vantagem competitiva ou aumento dos custos?

A transformação da IA em curso na Alphabet é simultaneamente um fator de crescimento e uma preocupação em termos de custos . O lançamento do Gemini 2.0 , o modelo de IA mais avançado da Google até à data, posiciona a empresa como líder em IA generativa. O objetivo ambicioso do CEO Sundar Pichai de atingir 500 milhões de utilizadores Gemini até 2025 sublinha o impulso agressivo da empresa para os serviços orientados para a IA.

em curso na Alphabet é simultaneamente um . O lançamento do , o modelo de IA mais avançado da Google até à data, posiciona a empresa como líder em IA generativa. CEO de atingir sublinha o impulso agressivo da empresa para os serviços orientados para a IA. No entanto, o aparecimento da startup chinesa de IA DeepSeek - que oferece IA de elevado desempenho a custos mais baixos - suscitou preocupações quanto à eficiência do capital da Alphabet e às despesas na corrida à IA . Embora o investimento em IA alimente o crescimento a longo prazo, os investidores estarão atentos aos comentários da administração sobre as margens de lucro e o controlo dos custos.

- que oferece - suscitou preocupações quanto à da Alphabet às . Embora o investimento em IA alimente o crescimento a longo prazo, os investidores estarão atentos aos comentários da administração sobre as Wall Street está em grande parte otimista, com 15 de 19 analistas classificando o GOOGL como uma "compra ” e um preço-alvo médio de US $ 219, o que implica 7% de aumento em relação aos níveis atuais. Além disso, a Jefferies mantém uma meta de US $ 235, citando uma forte recuperação da receita de anúncios e uma demanda robusta de nuvem. A Alphabet excedeu as expectativas de lucros nos últimos quatro trimestres, levando frequentemente a ganhos de acções após os lucros.

Alphabet (GOOGL.US)

As ações da Alphabet estão a flutuar em torno do nível mais alto de sempre, subindo 2% antes do relatório de ganhos de hoje;.

Fonte: xStation5