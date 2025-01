AMD 44% abaixo do máximo de sempre 📊O que se segue para o gigante dos semicondutores?

As ações da Advanced Micro Devices (AMD.US) já estão a ser negociadas quase 50% abaixo dos seus picos de 2023, tendo perdido quase 10% na semana passada e 38% nos últimos seis meses. O sector dos semicondutores ainda está no “radar” de Wall Street como um dos maiores beneficiários da infraestrutura de IA. A AMD é um dos maiores 'perdedores' nesta fase do ciclo. Até ao momento, as ações das empresas que permitem as infra-estruturas de IA, Nvidia e Broadcom, entre outras, ganharam 100% em 2024. Entretanto, as ações com menos exposição à inteligência artificial e mais expostas aos PCs e servidores tradicionais caíram. Entre elas, a AMD e a Intel (INTC.US).

Wall Street cautelosa em relação à AMD

A KeyBanc manteve uma classificação de “Overweight” para as ações da AMD, apesar das previsões dececionantes sobre a IA para 2025. Os analistas baixaram o seu preço-alvo para $150, de $220 anteriormente, na sequência de preocupações de que o aumento da produção dos mais recentes chips da NVIDIA poderia limitar o acesso da AMD a oportunidades de escalonamento.

As outras preocupações da AMD incluem uma procura mais fraca para o AMD MI325, que mostrou apenas ganhos de desempenho marginais em relação ao seu antecessor, o MI300. As previsões para a série MI3XX, em particular a SKU MI308 específica da China, sugerem um potencial limitado de crescimento da quota de mercado.

As estimativas de receitas da AMD para GPUs de centros de dados em 2025 foram reduzidas para 10 mil milhões de dólares. A empresa atribuiu este facto a uma maior quota de vendas prevista de SKUs chinesas com um preço médio de venda (ASP) mais baixo,

A KeyBanc considera que os problemas atuais são de curto prazo e prevê que a AMD recupere a sua vantagem competitiva com o lançamento do MI355 no segundo semestre do ano, que deverá impulsionar um crescimento mais significativo em 2026

O Goldman Sachs desvalorizou as ações da AMD e incluiu os rivais da empresa entre as escolhas do banco para 2025; aconselhou os clientes a terem exposição tanto a ações cíclicas como a ações líderes de IA no sector das pastilhas (incluindo a NXP Semiconductor, a Teradyne e a Broadcom). O preço-alvo atual da AMD na GS é de 129 dólares, contra 175 dólares anteriormente

Os analistas citaram previsões mais conservadoras para PCs e servidores tradicionais, e um crescimento modesto no negócio de unidade de processamento gráfico (GPU) do centro de dados da empresa, devido à forte concorrência dos rivais. A Goldman Sachs baixou as estimativas de receitas do fabricante de circuitos integrados para 2025/26 em dois dígitos.

Parceria com a Dell e perspetiva de maior quota de mercado?

A Advanced Micro Devices (AMD) anunciou esta segunda-feira uma linha alargada de processadores para PC com inteligência artificial para consumidores e utilizadores comerciais. A empresa revelou os seus mais recentes processadores Ryzen para PCs com suporte de inteligência artificial na CES 2025, e obteve uma parceria com a Dell neste sentido. Estes incluem o AMD Ryzen AI Max, a série Ryzen AI 300 e a série Ryzen 200, bem como versões “Pro” destinadas a empresas. Os computadores com processadores AMD também estão disponíveis na Acer, Asus, HP (HPQ), Lenovo e outros.

Espera-se que os sistemas equipados com os processadores Ryzen AI Max e Ryzen AI Max Pro Series estejam disponíveis no primeiro trimestre.

Entretanto, os processadores Ryzen AI 300 Series da AMD foram concebidos para suportar a inteligência artificial em computadores portáteis de gama média. Também se espera que estejam disponíveis no primeiro trimestre.

Por último, os processadores AMD Ryzen da série 200 destinam-se a PCs de baixo custo e estarão disponíveis no segundo trimestre.

A Rosenblatt Securities classificou as ações da AMD como uma das suas oito “melhores ideias” para o primeiro semestre de 2025. A empresa espera que a AMD acabe por conquistar uma maior quota de mercado dos processadores da Intel (INTC) e das GPUs da Nvidia (NVDA) em 2025. Beneficiará também de uma recuperação mais ampla dos semicondutores em chips que não a inteligência artificial no final do ano. Os analistas da Bernstein mantiveram o seu preço-alvo para a AMD em 150 dólares.

Fonte: AMD

Resultados financeiros da AMD (GAAP) para o terceiro trimestre de 2024

Receitas: US$ 6,8 bilhões - um aumento de 18% em relação ao ano anterior e 17% em relação ao trimestre anterior.

Margem bruta: 50%, um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Lucro operacional: US$ 724 milhões - um aumento de 223% em relação ao ano anterior.

Lucro líquido: 771 milhões de dólares - um aumento de 158% em relação ao ano anterior.

Lucro por ação (EPS): US$ 0,47 - um aumento de 161% em relação ao ano anterior.

Segmentos de negócio

Centro de dados

Receitas: US$ 3,5 bilhões (nível recorde).

Crescimento de 122% em relação ao ano anterior e 25% em relação ao trimestre anterior.

Principal impacto: GPU AMD Instinct e processadores EPYC.

Cliente

Receitas: 1,9 mil milhões de dólares, um aumento de 29% em relação ao ano anterior.

Alta demanda por processadores Ryzen “Zen 5”.

Jogos

Receitas: US$ 462 milhões, queda de 69% em relação ao ano anterior.

Motivo: queda nas vendas de componentes semi-personalizados.

Incorporados

Receitas: US$ 927 milhões, queda de 25% em relação ao ano anterior.

Melhoria da procura em vários segmentos finais.

A AMD estima que as receitas do quarto trimestre rondem os 7,5 mil milhões de dólares, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. O lançamento dos processadores AMD EPYC 9005 Series e dos pedais de gás Instinct MI325X também está pendente. A empresa continua a trabalhar com empresas como a Google Cloud, Meta, Oracle Cloud Infrastructure e Microsoft. Planeia expandir o seu portfólio com novas soluções, como o AMD EPYC Embedded 8004. Mais aquisições estão na calha: ZT Systems e Silo AI.

Gráfico AMD (AMD.DE)

As ações da AMD (AMD.DE) são negociadas em euros, na Bolsa de Valores de Frankfurt. A atual queda do preço das ações da AMD em relação ao seu pico é de cerca de 50%, semelhante à queda de 2021-2022.

Fonte: xStation5

Multiplicadores financeiros da AMD (AMD.US)

Com uma dívida praticamente nula e um rácio preço/lucro futuro a 12 meses de 26, as ações da AMD parecem relativamente subvalorizadas, especialmente em relação aos níveis históricos. A empresa tem como objetivo a expansão do negócio em 2024 e um crescimento de 10% k/k nas receitas dos centros de dados no quarto trimestre de 2024, com um aumento de 122% nas receitas dos centros de dados no terceiro trimestre. A AMD também previu uma melhoria da margem bruta de 50% para 54% no 4º trimestre de 2024, e os seus lucros por ação têm vindo a crescer de forma constante há vários trimestres.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.