AMD - O que podemos esperar?

A Advanced Micro Devices, conhecida como AMD, está a publicar hoje o seu relatório trimestral referente ao terceiro trimestre de 2025, que será divulgado após o encerramento do mercado. O relatório proporcionará aos investidores informações importantes sobre o desenvolvimento da empresa, com especial destaque para o segmento de aceleradores de inteligência artificial, que está em rápido crescimento. Nos últimos dois meses, a AMD assinou acordos significativos com a OpenAI e a Oracle para o fornecimento de grandes volumes dos seus mais recentes chips de IA, destacando a crescente importância desta área na estratégia da empresa e confirmando a sua capacidade de competir eficazmente com a líder de mercado, a Nvidia. Isto está a lançar as bases para um ciclo de investimento de longo prazo na indústria de semicondutores, projetado até 2030. No terceiro trimestre, o segmento de centros de dados deverá gerar aproximadamente $4,14 mil milhões em receitas, enquanto a receita total da empresa está projetada em cerca de $8,74 mil milhões, com uma margem bruta de 54%. As despesas de capital planeadas atingem $220 milhões, e os gastos com pesquisa e desenvolvimento estão próximos de $2 mil milhões, refletindo o compromisso da AMD com a inovação e a manutenção da liderança tecnológica. O novo chip MI450 pode proporcionar um impulso significativo para o crescimento futuro, enquanto os resultados estáveis nos servidores tradicionais e nos segmentos de clientes e jogos sustentam as expectativas positivas para o relatório. Principais destaques financeiros (3.º trimestre de 2025) Receita: aproximadamente $8,74 mil milhões (+28% em relação ao ano anterior)

Lucro por ação (EPS): $1,17 (+27% em relação ao ano anterior)

Margem bruta: aproximadamente 54% Segmento de centros de dados: Receita: aproximadamente $4,14–$4,2 mil milhões (+17,6% em relação ao ano anterior)

O crescimento é impulsionado pelos processadores EPYC e chips MI350/MI450. O aumento da produção do MI450 apoia uma maior expansão. Segmento de clientes e jogos: Receita: aproximadamente $3,6 mil milhões (+29% em relação ao ano anterior)

Resultados sólidos impulsionados pelos processadores Ryzen Zen 5, placas gráficas RDNA 4 e soluções SoC para consolas. Segmento incorporado: Receita: aproximadamente $889–$927 milhões (-25% em relação ao ano anterior)

Declínio devido à desaceleração nos setores de telecomunicações e industrial, mas o investimento em FPGA e IoT continua.

Despesas de capital (CapEx): aproximadamente $219–$220 milhões

P&D: quase US$ 2 mil milhões

Fluxo de caixa livre: aproximadamente $1,28 mil milhões

Receita operacional ajustada: aproximadamente $2,15 mil milhões

Margem operacional ajustada: aproximadamente 24,8% Previsão para o quarto trimestre de 2025 Receita: $9,2 mil milhões

Margem bruta: aproximadamente 51,5%

CapEx: $902,3 milhões Expectativas do mercado e desempenho das ações As ações da AMD estão a ser negociadas perto dos máximos históricos, ultrapassando os $260, refletindo um aumento significativo no valor da empresa este ano. Os investidores estão a acompanhar de perto se a empresa cumprirá as suas projeções, especialmente nos segmentos-chave de IA e centros de dados, onde a concorrência com a Nvidia é particularmente intensa. Os mercados tradicionais de PC e jogos permanecem estáveis e continuam a ser uma importante fonte de receita. Perspetivas estratégicas A AMD está focada em fortalecer a sua posição de liderança em IA e centros de dados através do desenvolvimento dos chips MI350 e MI450 e dos processadores EPYC. Parcerias com empresas como OpenAI, Oracle e Microsoft permitem a rápida implantação de novas soluções e a conquista de quota de mercado adicional. O segmento de clientes e jogos continua a desempenhar um papel fundamental na diversificação das receitas, apoiado pela popularidade dos processadores Ryzen Zen 5, placas gráficas RDNA 4 e soluções SoC para consolas. Investimentos significativos em investigação e desenvolvimento visam manter a liderança tecnológica e a competitividade. Riscos e desafios Os principais riscos incluem restrições à exportação para a China, que podem limitar as vendas nos segmentos de IA e centros de dados. As flutuações na procura nos mercados de jogos e PC podem afetar os resultados financeiros, e a alta valorização das ações aumenta a sensibilidade a notícias negativas. Contexto macroeconómico e de mercado As operações da AMD dependem de fatores macroeconómicos globais, incluindo inflação, flutuações cambiais e tensões geopolíticas, particularmente no que diz respeito às restrições à exportação entre os EUA e a China. O mercado de semicondutores continua altamente competitivo, com a Intel a dominar o segmento de CPU e a Nvidia a manter uma vantagem em IA e centros de dados. As decisões regulatórias e políticas influenciarão significativamente as perspetivas futuras da empresa. Conclusão O relatório do terceiro trimestre de 2025 será um teste crítico à capacidade da AMD de sustentar um crescimento dinâmico nos segmentos de IA e centros de dados de elevado potencial, mantendo a estabilidade nos mercados de PC e jogos. Cumprir as previsões, gerir eficazmente os riscos geopolíticos e relacionados com os custos, continuar o desenvolvimento tecnológico e alavancar parcerias estratégicas serão fundamentais para manter a posição da AMD como líder na indústria de semicondutores.

