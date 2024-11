Análise aos resultados da GALP 3ºT

GALP - resultados 3º Trimestre 2024 A Galp apresentou os seus resultados esta segunda-feira. O mercado ficou desapontado com as métricas apresentadas, as ações desvalorizaram mais de 5%. De facto os resultados mostraram um abrandamento no crescimento da empresa na maior parte das métricas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Gráfico da cotação das ações da GALP (D1). Nos últimos tempos as ações quebraram o suporte importante dos 18€, continuando a sua tendencia de baixa até à SMA200, nos últimos dias vimos a tendencia de baixa intensificar-se quebrando a SMA200 e o rompimento do suporte dos 16€, assim caso o preço não demostre força compradora é provável que o movimento de baixa continue até junto dos 14€. Fonte:xStation5 Se olharmos para os resultados percebemos que: O RCA EBITDA caiu 22% A/A

O lucro líquido medido pelo RCA subiu 27% A/A

O fluxo de caixa livre das operações (CFFO) caiu 31% A/A

O fluxo de caixa livre (Free Cash Flow) caiu 61% A/A

A dívida líquida subiu 21% A/A

As Receitas totais subiram 5.03% A/A

O investimento em Capex líquido subiu 43% A/A

Fizeram buy back de 371 milhões de euros, 19,587,566 ações correspondendo a 2.53% das ações remanescentes Indicadores de mercado. Fonte: Relatório trimestral GALP No entanto, se compararmos os resultados em relação aos 3 trimestres deste ano acumulados e os 3 trimestres do ano passado acumulados, os resultados ficam mais diluídos, havendo métricas financeiras melhores. Quando olhamos para o lucro líquido desta maneira houve um acréscimo de 100 milhões de euros, equivalente a um aumento de 11,04% A/A. O capital próprio teve uma ligeira diminuição, passando de 5,33 mil milhões de euros para 5,31 mil milhões de euros, equivalente a uma diminuição de 0,38% A/A. A empresa procedeu com vários investimentos que levou a custos na empresa de 229 milhões comparado com os 161 milhões de euros do ano anterior (CAPEX líquido), esta foi uma métrica que também influenciou o fluxo de caixa livre (Free Cash flow) ter sofrido uma queda tão avultada (de 61% A/A). As condições dos mercados internacionais, nomeadamente o preço do petróleo, pares cambiais como EUR/USD e EUR/BRL, preço dos combustíveis como gasolina, gasóleo e destilados, e o preço do gás e da energia elétrica, contribuíram para resultados inferiores na GALP. Demostração de resultados. Fonte: Relatório trimestral GALP Demostração de resultados. Fonte: Relatório trimestral GALP Por fim, apesar do valor superior dos lucros líquidos nos 9M24 em relação aos 9M23 isto pode ser explicado em grande parte pelo Windfall Taxes que ascendeu a 194 milhões de euros. Portanto, podemos assumir que o aumento dos lucros líquidos gerados pela GALP nestes 9 meses de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado, devem-se às quedas no custo com os impostos (Windfall Taxes), quedas nas depreciações/amortizações e perdas por imparidade e decréscimos nas provisões. Ou seja, esta diferença de valores deve-se sobretudo a esta abolição dos custos e não à produção real gerada pela empresa. Autores: Vítor Madeira e Adriana Rojão

