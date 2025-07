Análise dos PMI europeus: Serviços do Reino Unido sobem 📃🔎

As leituras finais do PMI de junho mostram que o setor dos serviços do Reino Unido voltou ao seu ritmo mais forte desde agosto de 2024, enquanto a recuperação da zona euro permanece frágil e desigual. Na Grã-Bretanha, o índice de serviços da S&P Global foi revisto em alta para 52,8, em comparação com a estimativa provisória de 51,3 e 50,9 em maio. As novas encomendas aumentaram pela primeira vez em três meses, com a recuperação da despesa interna, mas as empresas continuaram a reduzir o pessoal e a procura de exportação manteve-se fraca. Crucialmente, o inquérito registou o aumento mais lento dos preços de venda desde o início de 2021, uma combinação que reforça os argumentos para que o Banco de Inglaterra corte as taxas na sua reunião de agosto.

Em toda a zona euro, o PMI composto subiu para 50,6 e o dos serviços para 50,5, indicando um crescimento apenas marginal. A Espanha (51,9) e a Itália (52,1) mantiveram-se em expansão, embora a Itália tenha perdido dinamismo; a Alemanha regressou finalmente a território positivo no indicador composto, com 50,4, apesar de os serviços ainda se encontrarem ligeiramente abaixo dos 50; a França continuou a ser o país claramente mais atrasado, com os serviços (49,6) e o indicador composto (49,2) a registarem uma ligeira contração. As novas empresas continuaram a deslizar em todo o bloco e, embora a inflação dos custos dos factores de produção tenha diminuído para um mínimo de sete meses, as pressões sobre os preços ainda são suficientemente elevadas para manter o Banco Central Europeu cauteloso.

Em suma, a recuperação do setor dos serviços no Reino Unido contrasta com um cenário na zona euro que, na melhor das hipóteses, é irregular. Sinais de inflação mais suaves em ambos os lados ajudam os bancos centrais, mas com a procura ainda instável e as contratações desiguais, é provável que qualquer flexibilização das políticas continue a ser gradual.

Todos os comunicados de imprensa:

08:15 BST, Espanha - Dados do PMI para junho:

PMI Serviços HCOB Espanha: real 51,9; previsão 51,1; anterior 51,3;

08:45 BST, Itália - Dados do PMI para junho:

HCOB Itália PMI de Serviços: real 52,1; previsão 52,6; anterior 53,2;

HCOB Itália PMI Composto: atual 51,1; anterior 52,5;

08:50 BST, França - Dados do PMI para junho:

HCOB França PMI Composto: real 49,2; previsão 48,5; anterior 49,3;

PMI Serviços HCOB França: real 49,6; previsão 48,7; anterior 48,9;

08:55 BST, Alemanha - Dados do PMI para junho:

HCOB Alemanha PMI Composto: real 50,4; previsão 50,4; anterior 48,5;

HCOB Germany Services PMI: real 49,7; previsão 49,4; anterior 47,1;

09:00 BST, Zona Euro - Dados do PMI para junho:

HCOB Eurozone Services PMI: real 50.5; previsão 50.0; anterior 49.7;

HCOB PMI Composto da Zona Euro: 50,6 efetivo; previsão 50,2; anterior 50,2;

09:30 BST, Reino Unido - Inquérito às Condições de Crédito do BOE

09:30 BST, Reino Unido - Dados do PMI para junho: