Análise matérias-primas: Café e Cacau

Os preços do café têm corrigido nos últimos dias, depois de terem atingido novos recordes, temos vindo a assistir a correções na ordem dos 11% ao longo das últimas 2 semanas. Ainda assim, continuamos a observar alguns sinais fundamentais que podem sustentar os preços elevados no café. Os inventários no Brasil diminuíram consideravelmente e os agricultores estão a limitar as vendas de café para os contratos da época 2025/2026. Prevê-se também que a produção de café na época de colheita de 2025/2026 possa cair para os 51,81 milhões de sacas, segundo o governo brasileiro. A CONAB estima que a produção cairá para 54,2 milhões de sacas, o que representa um valor inferior às previsões anteriores. Além disso, a valorização do real brasileiro impacta também as importações, o que agrava também o cenário de preços altos. Por outro lado, algumas das grandes marcas, como a Starbucks, a Restaurant Brands International e a McDonald 's estão a ter dificuldades em transferir os custos mais elevados do café para os consumidores. Como podemos ver no gráfico, os inventários na ICE começaram a diminuir novamente.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Dito isto, a curto prazo continuam a persistir várias pressões para que os preços possam permanecer elevados, no entanto, já começamos a ver algumas reações por parte dos consumidores a reagirem aos aumentos. A diminuição na procura, acompanhada pelo risco das principais economias começaram a abrandar o ritmo de crescimento, colocam em risco o rally no preço do café a longo prazo. Cacau No caso do cacau, o preço está a registar a maior queda dos últimos 5 anos, na sequência das preocupações em torno do risco da procura diminuir. Desde que o preço atingiu máximos históricos, o preço já corrigiu mais de -31%. Além disso, a preocupação com o abrandamento das exportações de cacau da Costa do Marfim é um fator que também está a apoiar as quedas. No lado dos inventários da ICE, vimos recentemente uma recuperação ligeiramente após as quedas. Por outro lado, em termos sazonais, vemos que os preços do cacau recuaram significativamente nos últimos dias, aumentando a incerteza do mercado.



Não obstante, as perspectivas para o longo prazo continuam incertas devido também aos mesmos fatores que o café, o risco de existir uma diminuição da procura relacionada com uma degradação das condições económicas e um aumento dos custos generalizado - este é o grande factor de risco que também pode comprometer o rally nos preços.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB



