Abertura de Wall Street - índices aguentam depois de mais um adiamento de tarifas (08.07.2025)

Wall Street aguarda ansiosamente por novidades sobre a política tarifária do presidente Trump, com os principais índices apresentando pouca ou nenhuma variação, enquanto os investidores assimilam o adiamento do prazo das negociações. O S&P 500 e o Nasdaq mantêm-se estáveis no início da abertura, o Dow Jones perde 0,2%, enquanto o índice de pequenas capitalizações Russell 2000 ganha 0,5%.

As tensões tarifárias aumentaram depois que Trump emitiu declarações tarifárias unilaterais a 14 países, incluindo possíveis impostos de 25% sobre a Coreia do Sul e o Japão a partir de agosto, com algumas taxas chegando a 40%. Embora o governo tenha dado a entender que há acordos comerciais pendentes, poucos se concretizaram, aumentando as preocupações com uma escalada comercial no curto prazo.

O desempenho setorial é misto, com energia, saúde e TI liderando a recuperação das perdas de ontem.

A maioria das ações de bens de consumo está no vermelho; o sentimento negativo também pesa sobre as empresas relacionadas à energia solar e eólica, depois que Trump pediu uma aplicação mais rigorosa dos incentivos fiscais no setor.

Desempenho dos setores do S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP

US500 (H1)

Os futuros do S&P 500 têm sido negociados estáveis há algum tempo devido à falta de conclusões sobre a política comercial dos EUA. O índice tem sido negociado acima da marca de 6260, tendo recentemente recuperado de uma EMA mais longa de 120 períodos (roxo escuro). O RSI relativamente baixo, em torno de 40, reflete um impulso impressionante diante de mais incertezas, embora as esperanças de acordos comerciais impeçam o índice de cair abaixo do seu ponto de partida em julho.

Fonte: xStation5

Notícias da empresa: