As ações da ARM Holdings Plc estão a subir durante o pré-mercado, depois de a empresa ter apresentado resultados trimestrais recorde, impulsionados pela forte procura de processadores em centros de dados, inteligência artificial (IA) e dispositivos móveis.

Principais números dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da ARM:

Receita total: US $ 1,14 mil milhões, um aumento de 34% ano a ano, superando as estimativas de US $ 1,06 mil milhões.

Lucro por ação (EPS): US$ 0,39, acima dos US$ 0,33 esperados.

Resultados e modelo de negócio

O último relatório da empresa, juntamente com as recentes declarações da direção, destaca um período de forte crescimento e transformação da Arm Holdings, líder mundial na conceção de processadores. Em termos gerais, a Arm ocupa uma posição intermédia entre as empresas que concebem e fabricam chips (como a Nvidia ou a Intel) e as que utilizam os projectos da Arm (como a Qualcomm ou a Samsung).

A Arm concebe a arquitetura - o “cérebro” ou conjunto de instruções - que outros fabricantes utilizam para construir os seus próprios processadores. Quando uma empresa como a Qualcomm, Apple, Samsung ou Nvidia quer utilizar esta tecnologia, tem de adquirir uma licença à Arm. Neste segmento, a empresa gerou 525 milhões de dólares, um aumento de 56% em relação ao ano anterior, impulsionado por novos acordos de licenciamento de alto valor e pelo reconhecimento de receitas de contratos previamente assinados.

Quando os chips baseados na tecnologia Arm são fabricados e vendidos, a empresa recebe um pagamento de royalties por chip. Este segmento também excedeu as expectativas, gerando $620 milhões em receitas. A Arm continua a expandir-se para mercados de elevado crescimento para além do segmento móvel, que ainda representa 45% do total de royalties. O segmento de nuvem e redes contribui com 10%, o automotivo com 7% e o de IoT/sistemas integrados com 18%, refletindo uma clara diversificação da dependência histórica da empresa em relação aos smartphones.

No geral, a receita trimestral total atingiu US$ 1,14 mil milhões, um aumento de 34% em relação ao ano anterior, com lucro por ação de US$ 0,39. A empresa manteve margens sólidas, apesar das despesas operacionais mais elevadas associadas ao desenvolvimento de produtos cada vez mais complexos. O fluxo de caixa livre nos últimos doze meses ultrapassou os mil milhões de dólares, evidenciando um balanço saudável com baixa alavancagem e ampla capacidade para continuar a investir em inovação.

Perspectivas e posição estratégica

Para o próximo trimestre, a Arm emitiu uma previsão otimista, projectando uma receita de cerca de 1,23 mil milhões de dólares. Esta perspetiva reflecte o impacto positivo da crescente procura de chips para centros de dados concebidos para cargas de trabalho de IA.

Expansão nos centros de dados e na inteligência artificial

O segmento dos centros de dados tornou-se um dos principais motores de crescimento da Arm. A sua linha de produtos Neoverse, concebida para cargas de trabalho de servidores e supercomputação, duplicou as suas receitas, impulsionada pela adoção de empresas como a Amazon (AWS) e a Google (Alphabet), que procuram uma maior eficiência energética nas suas infra-estruturas de IA. A Arm espera que a sua quota de mercado nos centros de dados ultrapasse os 50% até 2025, à medida que a AWS, a Google, a Microsoft e a Meta implementam cada vez mais processadores baseados na Arm - uma expansão que poderá tornar-se um fator-chave para o desempenho das acções da empresa.

Os chips baseados na Arm consomem significativamente menos energia por unidade de computação do que os construídos em arquitecturas x86 tradicionais (como a Intel ou a AMD). Isto é crucial, uma vez que os centros de dados de IA consomem grandes quantidades de eletricidade, e cada ganho de eficiência traduz-se em poupanças de energia de vários milhões de dólares.

Este crescimento sublinha a forma como a arquitetura da Arm - originalmente desenvolvida para dispositivos móveis - se adaptou com sucesso às exigências dos centros de dados e dos sistemas de IA, onde o desempenho por watt e a eficiência energética são fundamentais.

Entre os desafios actuais, a Arm enfrenta custos crescentes associados a projectos de maior escala e mais complexos, que reduziram temporariamente as margens operacionais. No entanto, estes investimentos estão a posicionar a empresa como um interveniente fundamental na era da IA, participando mesmo indiretamente em iniciativas estratégicas como o Projeto Stargate, liderado pela OpenAI e pela SoftBank, o acionista maioritário da Arm.

Embora as acções da Arm tenham subido cerca de 30% no acumulado do ano, o seu desempenho continua a ser mais moderado do que o de outros fabricantes de semicondutores. Ainda assim, o seu modelo baseado em licenças e royalties, caracterizado por um baixo risco operacional e uma elevada rentabilidade, confere-lhe fundamentos sólidos e uma margem substancial para expansão.

Em resumo, a Arm combina um modelo de negócio diversificado e altamente rentável com uma estratégia centrada na liderança da inteligência artificial. A sua transformação num fornecedor abrangente de designs de chips para centros de dados e dispositivos ligados coloca-a numa posição privilegiada para captar o valor da próxima vaga de inovação tecnológica.