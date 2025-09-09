As ações da Apple caíram 0,5% durante o evento da Apple.📉

A gigante tecnológica norte-americana Apple (AAPL.US) revelou hoje uma série de atualizações de produtos, incluindo o iPhone 17, novos AirPods e a última geração dos seus smartwatches. No entanto, as ações não apresentaram grande volatilidade, caindo cerca de 0,5%. Parece que os investidores estão cautelosos em relação à estratégia de preços da Apple e aos novos recursos apresentados. Se o mercado considerar os anúncios insuficientes, poderemos observar uma pressão descendente em direção à zona de US$ 220-225, onde estão localizadas as principais médias móveis exponenciais, EMA50 e EMA200. A provável ausência de aumentos de preços nos segmentos Apple Watch e AirPods pode exercer pressão sobre as margens.

Os potenciais aumentos de preço do iPhone 17 (US$ 50-100) podem ajudar a compensar os custos tarifários e apoiar as receitas.

Novos recursos de saúde e IA (incluindo tradução em tempo real nos AirPods) destacam o foco da Apple em áreas de crescimento futuro, como IA e saúde digital.

O forte interesse dos consumidores permanece intacto, com a transmissão da Apple no YouTube atraindo mais de 650.000 espectadores antes do evento. iPhone 17 Nova geração de iPhones apresentada oficialmente.

Cores: lavanda, azul neblina, preto, branco e salva.

Ceramic Shield 2: três vezes mais resistente a riscos.

iOS 26: apresenta um novo design "Liquid Glass", também disponível para dispositivos mais antigos.

apresenta um novo design “Liquid Glass”, também disponível para dispositivos mais antigos. Perspetivas de preços: analistas, incluindo Dan Ives, da Wedbush, esperam aumentos potenciais de preço de US$ 50 a US$ 100 devido às tarifas. Apple Watch Series 11 e Ultra 3 Preços inalterados: SE 3: a partir de US$ 249 Series 11: a partir de US$ 399 Ultra 3: a partir de US$ 799

Watch Series 11: o mais fino e confortável da Apple até o momento, com um novo modem 5G, eficiência energética aprimorada e até 24 horas de duração da bateria.

Recurso de saúde: monitoramento de hipertensão (aguardando aprovação da FDA).

Watch Ultra 3: ecrã melhorado, conectividade por satélite e suporte para 5G. AirPods Pro 3 Preço inalterado: 249 dólares, disponível a partir de 19 de setembro.

Novos recursos: Tradução de conversas em tempo real (com tecnologia de IA) Cancelamento de ruído e áudio espacial aprimorados Até 8 horas de duração da bateria Cinco opções de tamanho para um melhor ajuste

Gráfico de ações da Apple (intervalo D1)

Fonte: xStation5

