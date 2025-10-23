Ação da semana - Merck & Co Inc (23.10.2025)

Desde o início do ano, as ações da Merck & Company Inc. perderam valor, apesar dos fundamentos da empresa permanecerem fortes e estáveis. Será que o mercado superestimou os riscos ou será que surgiu uma oportunidade única para os investidores adquirirem ativos subvalorizados no setor farmacêutico? Vale ressaltar que as empresas farmacêuticas são frequentemente consideradas defensivas, pois os investidores tendem a alocar capital nelas durante desacelerações econômicas, buscando refúgios seguros. Nesta análise, iremos rever as principais tendências do mercado, os resultados financeiros e a estratégia de desenvolvimento da Merck para avaliar se esta gigante farmacêutica merece uma avaliação mais elevada.

Merck & Company Inc. no contexto do mercado farmacêutico global

A Merck & Company Inc. é um dos intervenientes mais importantes no mercado farmacêutico global. Conhecida fora dos Estados Unidos e do Canadá como MSD, a empresa desenvolve medicamentos inovadores, vacinas e terapias biológicas que estão a transformar a medicina. O seu produto principal, Keytruda, é uma verdadeira revolução no tratamento do cancro e um importante motor de crescimento para a empresa.

O mercado farmacêutico em 2025 está avaliado em aproximadamente US$ 1,77 biliões e deve crescer para US$ 3,03 biliões na próxima década. Esse crescimento impressionante é impulsionado por três tendências poderosas. Primeiro, as populações globais estão a envelhecer, e o número crescente de idosos aumenta a procura por medicamentos modernos contra doenças crónicas. Segundo, a prevalência de doenças como diabetes e cancro está a aumentar, abrindo vastas oportunidades para inovação. Terceiro, o desenvolvimento da biotecnologia e da inteligência artificial permite a introdução de terapias cada vez mais eficazes e personalizadas.





A Merck beneficia principalmente de duas megatendências que impulsionam o mercado farmacêutico a longo prazo. Primeiro, o envelhecimento da população: o número de pessoas com mais de 65 anos está a crescer mais rapidamente do que nunca. Isso significa maior procura por medicamentos que ajudam a controlar doenças crónicas, como diabetes, doenças cardíacas e câncer. Segundo, a incidência de cancro está a aumentar ano após ano. Isto resulta de vários fatores, incluindo estilo de vida, poluição ambiental, melhores métodos de diagnóstico para detetar doenças mais cedo, bem como fatores genéticos e demográficos.

Esta é uma situação ideal para a Merck. O portfólio da empresa inclui terapias oncológicas fortes, incluindo Keytruda, que atendem a essas necessidades e podem se beneficiar significativamente do mercado em crescimento. Combinada com inovações e tecnologias de investigação modernas, a Merck está bem posicionada para aproveitar essas tendências e crescer mais rapidamente do que o mercado.

Além do Keytruda, a empresa oferece vacinas contra o HPV, medicamentos avançados para diabetes e terapias na área de doenças infecciosas e do sistema imunológico. A Merck investe continuamente em investigação científica, aproveitando o potencial da inteligência artificial e da análise avançada de dados. Isso acelera os processos de descoberta de medicamentos e permite a criação de terapias personalizadas, adaptadas às necessidades individuais dos pacientes.

Análise financeira

A Merck & Co Inc é um exemplo de empresa que não só sobreviveu às dificuldades de transição, mas emergiu mais forte e mais eficiente operacionalmente. Apesar dos desafios periódicos do mercado, a Merck demonstra estabilidade e resiliência nos negócios. A empresa consegue recuperar-se rapidamente de períodos adversos, refletindo a maturidade e a força do seu modelo de negócios.





Os dados financeiros mostram claramente que a Merck tem fundamentos sólidos, receitas em crescimento constante, margens saudáveis e um portfólio de produtos diversificado, o que lhe permite manter a competitividade mesmo num ambiente de mercado difícil.

A análise das receitas indica que o segmento farmacêutico continua a ser a força motriz da empresa. As receitas nesta área permanecem fortes, variando entre cerca de 12,1 mil milhões de dólares e mais de 15 mil milhões de dólares por trimestre. Além disso, tem-se observado uma tendência ascendente nos últimos trimestres, com previsões para o segundo semestre de 2025 a indicarem um maior crescimento, confirmando a forte posição da Merck em medicamentos e terapias inovadores.





O segmento de Saúde Animal, embora menor, continua a ser um negócio estável e em ligeiro crescimento, com receitas trimestrais entre US$ 1,2 mil milhões e US$ 1,6 mil milhões, comprovando a diversificação eficaz das fontes de receita. O segmento “Outros” é o menor e mais volátil, mas serve como um negócio complementar que se adapta com flexibilidade às necessidades do mercado.

O principal impulsionador de crescimento no portfólio da Merck é o segmento de oncologia, liderado pelo Keytruda. O Keytruda apresenta um crescimento consistente de vendas de dois dígitos, superior a 10% ano a ano, confirmando a sua posição dominante na terapia do cancro. Outros produtos oncológicos, como o Lynparza e o Welireg, também apresentam um crescimento dinâmico, com o Welireg a destacar-se por aumentos espetaculares nos últimos trimestres. Isto demonstra claramente que as terapias oncológicas inovadoras são um pilar fundamental da estabilidade e do desenvolvimento da empresa.

Noutros segmentos, a situação é mais variada. Vacinas como Gardasil e Pneumovax 23 estão a registar quedas, o segmento de cardiologia mantém um crescimento moderado, enquanto a virologia e a diabetologia enfrentam quedas significativas, indicando a necessidade de revisão da estratégia e de esforços adicionais de otimização.

Apesar das dificuldades temporárias, a Merck apresenta bases financeiras sólidas. Embora as margens tenham caído ocasionalmente em trimestres individuais, a rentabilidade geral permanece elevada, com margens operacionais e líquidas entre 25% e 35%. Isto confirma a eficácia das medidas corretivas e a resiliência do modelo de negócios

Desde o início do ano, a empresa tem apresentado um desempenho inferior ao do mercado em geral, incluindo os índices S&P 500 e Nasdaq, indicando uma subvalorização. Apesar dos sólidos fundamentos financeiros e das perspetivas de crescimento estável, a avaliação de mercado da Merck não reflete totalmente a qualidade e o potencial da empresa. Isso pode representar uma oportunidade de investimento atraente para investidores que buscam empresas com potencial de crescimento significativo e fundamentos estáveis.

A Merck é uma empresa que aproveitou uma crise de curto prazo para fortalecer a sua eficiência e rentabilidade. Margens elevadas, crescimento estável da receita e fluxos de caixa previsíveis são os seus maiores pontos fortes em condições económicas incertas. O desenvolvimento dinâmico de medicamentos oncológicos, especialmente o Keytruda, constitui a base para um maior crescimento e reforça a posição da Merck como líder em terapias inovadoras contra o cancro. Trata-se de um negócio sólido e estável, com potencial de longo prazo, que deve atrair investidores que procuram empresas estáveis e promissoras.

Previsão de desenvolvimento da Merck & Co para 2023-2029

Após um período de crescimento estável e fundamentos financeiros sólidos, a Merck enfrenta um desafio importante: será que conseguirá manter uma trajetória de crescimento dinâmico nos próximos anos? Os gastos globais com medicamentos estão a aumentar e a procura por terapias inovadoras continua elevada; no entanto, o vencimento de licenças e o aumento da concorrência dos genéricos podem limitar o ritmo de crescimento no futuro.

A Merck opera principalmente no promissor segmento de oncologia, onde o Keytruda continua a ser o principal motor de crescimento, e está a desenvolver terapias inovadoras, como o Lynparza e o Welireg. Os segmentos farmacêutico e de saúde animal proporcionam diversificação e estabilidade das receitas, aumentando a resiliência do negócio às condições de mercado em constante mudança.

Tendo em conta estes fatores, preparámos três cenários realistas de crescimento das receitas da Merck nos próximos anos.

O cenário base pressupõe um crescimento estável e contínuo das receitas, impulsionado pela manutenção de uma posição forte em segmentos-chave, especialmente oncologia. Esperamos um crescimento moderado das vendas, juntamente com uma base de receitas estável dos segmentos farmacêutico e de saúde animal. As receitas neste cenário aumentariam de cerca de 65 mil milhões de dólares em 2025 para quase 79 mil milhões de dólares em 2029. Este cenário reflete um equilíbrio entre tendências de mercado favoráveis, maturidade do setor e pressão competitiva.

pressupõe um crescimento estável e contínuo das receitas, impulsionado pela manutenção de uma posição forte em segmentos-chave, especialmente oncologia. Esperamos um crescimento moderado das vendas, juntamente com uma base de receitas estável dos segmentos farmacêutico e de saúde animal. As receitas neste cenário aumentariam de cerca de 65 mil milhões de dólares em 2025 para quase 79 mil milhões de dólares em 2029. Este cenário reflete um equilíbrio entre tendências de mercado favoráveis, maturidade do setor e pressão competitiva. O cenário otimista pressupõe um crescimento mais rápido devido à expansão para novos mercados, investimentos bem-sucedidos em investigação e desenvolvimento e taxas de crescimento elevadas sustentadas na oncologia. Esta variante também leva em conta a potencial introdução de novos produtos inovadores que aumentarão a participação da Merck no mercado farmacêutico global. As receitas podem ultrapassar US$ 82 mil milhões em 2029, indicando um forte potencial de crescimento e uma exploração eficaz das oportunidades de mercado.

Independentemente do cenário, a Merck continua a ser uma empresa com fundamentos sólidos, margens saudáveis e um claro potencial de crescimento, especialmente na área da oncologia. O cenário conservador considera riscos mais elevados, como o vencimento de patentes importantes, o aumento da concorrência dos genéricos e potenciais desafios regulatórios. Neste cenário, o crescimento das receitas abranda, atingindo cerca de 74 mil milhões de dólares no final da previsão. Ainda assim, a empresa mantém a resiliência e a estabilidade financeira graças à diversificação do portfólio e à gestão eficiente dos custos.

Avaliação da Merck & Co

Apresentamos a avaliação da Merck & Co Inc. utilizando o método de fluxo de caixa descontado (DCF). É importante ressaltar que esta avaliação tem fins meramente informativos e não deve ser considerada um conselho de investimento ou uma avaliação exata.

A análise foi baseada no cenário de previsão financeira de referência, assumindo um crescimento estável da receita nos próximos anos e mantendo uma rentabilidade operacional saudável. O modelo assume um custo médio ponderado de capital (WACC) de 6%, o que consideramos apropriado para o setor farmacêutico. Este setor é caracterizado por fluxos de caixa estáveis, baixa volatilidade dos lucros e um perfil de risco defensivo, o que historicamente se traduz em um custo de capital relativamente baixo em comparação com outros setores.

Vale a pena notar que potenciais reduções das taxas de juro pela Reserva Federal nos próximos trimestres poderiam reduzir ainda mais o custo de capital, aumentando o valor presente dos fluxos de caixa futuros. Para a Merck, este efeito poderia ser moderadamente positivo, uma vez que a empresa mantém baixos níveis de endividamento e se financia principalmente com capital próprio, aumentando a sua resiliência a mudanças macroeconómicas.

A taxa de crescimento terminal foi estimada em 2%. Outros parâmetros financeiros foram calculados com base na média dos resultados dos últimos cinco anos.

Com base na análise, o valor justo de uma ação da Merck & Co foi estimado em aproximadamente US$ 116,67, em comparação com o preço de mercado atual de US$ 87,56. Isso indica um potencial de alta de cerca de 33% em relação à avaliação de mercado atual. Considerando os sólidos fundamentos financeiros, as margens elevadas, um portfólio de produtos diversificado e uma posição dominante em oncologia, a avaliação de mercado atual não reflete totalmente o potencial fundamental da Merck. A Merck continua a ser um negócio estável e defensivo, capaz de gerar fluxos de caixa previsíveis, tornando-a uma escolha atraente para investidores de longo prazo.

Perspetivas do gráfico técnico

Atualmente, o preço das ações está a consolidar-se na faixa de US$ 85-95. De uma perspetiva técnica, o preço está gradualmente a sair de uma tendência de queda de longo prazo, formando um canal ascendente. As médias móveis EMA(30), EMA(50) e EMA(100) estão a começar a convergir e a apresentar uma tendência ascendente, sugerindo uma possível inversão da tendência. Manter o preço acima de US$ 88-90 sustenta um cenário otimista, e uma quebra acima de US$ 92-96 abriria caminho para ganhos adicionais perto do nível de US$ 100.

A Merck mantém um caráter defensivo e baixa volatilidade; assim, a fraqueza atual pode ser vista como uma subvalorização temporária. Fundamentos estáveis, fluxos de caixa fortes e política de dividendos consistente tornam a empresa atraente para investidores de longo prazo. A Merck & Co continua a ser uma das principais empresas do setor farmacêutico global, fortalecendo a sua posição através do desenvolvimento de terapias oncológicas inovadoras.