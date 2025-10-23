Ações da STMicroelectronics caem 14% devido a perspectivas futuras contraditórias📉

Principais conclusões As ações da STMicroelectronics caíram quase 14% hoje, após o relatório de lucros do terceiro trimestre

Wall Street vende ações da empresa após perspetivas comerciais futuras mistas, apesar de um «trimestre saudável»

As ações da STMicroelectronics (STM.US) caíram quase 14% depois que a fabricante de semicondutores divulgou uma previsão de receita abaixo do esperado para o quarto trimestre de 2025. Apesar de uma recuperação sólida no terceiro trimestre, as perspectivas apontam para desafios persistentes nos principais mercados, particularmente nos setores automotivo e industrial. Resultados do terceiro trimestre A receita líquida do terceiro trimestre atingiu US$ 3,19 bilhões , uma queda de 2% em relação ao ano anterior , mas um aumento de 15,2% em relação ao trimestre anterior , superando as expectativas do mercado.

do terceiro trimestre atingiu , uma queda de , mas , superando as expectativas do mercado. O lucro por ação não GAAP caiu 21,6% em relação ao ano anterior , para US$ 0,29 , mas saltou 383% em relação ao trimestre anterior , indicando uma forte recuperação sequencial.

caiu , para , mas , indicando uma forte recuperação sequencial. A empresa registou uma clara recuperação operacional — de um prejuízo operacional de US$ 133 milhões no segundo trimestre para um lucro operacional de US$ 180 milhões no terceiro trimestre. Desempenho por segmento Analógico, MEMS e sensores (AM&S) – a receita aumentou 7% em relação ao ano anterior , para US$ 1,43 bilhão , impulsionada principalmente pelo segmento de imagem.

– a receita aumentou , para , impulsionada principalmente pelo segmento de imagem. Microcontroladores, ICs digitais e RF (MDRF) – aumento de 5,3% em relação ao ano anterior , para US$ 1,32 bilhão , refletindo uma demanda estável.

– aumento de , para , refletindo uma demanda estável. Energia e discretos (P&D) – queda de 34,3% em relação ao ano anterior , para US$ 429 milhões , pressionada pela fraqueza nos setores industrial e de energia.

– queda de , para , pressionada pela fraqueza nos setores industrial e de energia. A relação book-to-bill indica uma demanda contínua, mas em moderação, nos mercados automotivo e industrial. Perspetivas e direção estratégica A STMicro espera uma receita anual de US$ 11,75 bilhões em 2025, ligeiramente abaixo do consenso dos analistas de US$ 11,79 bilhões .

em 2025, ligeiramente abaixo do consenso dos analistas de . Para o quarto trimestre , a empresa projeta uma receita de US$ 3,28 bilhões , em comparação com as expectativas do mercado de US$ 3,38 bilhões .

, a empresa projeta , em comparação com as expectativas do mercado de . O CEO Jean-Marc Chery reafirmou as prioridades estratégicas da empresa, que incluem: Acelerar a inovação em linhas de produtos importantes, Reestruturar as operações de fabrico e otimizar custos para alcançar as economias pretendidas, Fortalecer a geração de fluxo de caixa livre.

reafirmou as prioridades estratégicas da empresa, que incluem: O foco da STMicro na disciplina de custos e na redução dos gastos de capital reflete uma gestão prudente em meio a condições de mercado desafiadoras, mas também pode limitar o potencial de crescimento em 2025. Os investidores continuam preocupados com a possibilidade de que a recuperação da procura nos segmentos automotivo e industrial possa demorar mais do que o previsto, o que explica a queda acentuada do preço das ações na quinta-feira. Fonte: xStation5

