As ações da Nvidia caem 5%: Novas ameaças?

As ações da Nvidia estão a cair 5% nas negociações de hoje, um duro golpe num dia em que a pressão de Trump sobre a Reserva Federal está a ser recebida de forma negativa. No entanto, as ações da Nvidia enfrentam outra ameaça: a nova remessa de chips da Huawei. As ações da Nvidia continuam a sofrer com as restrições de Trump Embora as ações da Nvidia tenham caído acentuadamente na semana passada, depois de Trump ter imposto novas restrições às exportações do seu chip H20 para a China, o impacto ainda não terminou. Hoje, alguns meios de comunicação social noticiaram uma grande entrega de chips 910C AI da Huawei a empresas chinesas no próximo mês. A ser verdade, isso demonstraria que as empresas chinesas não estão dispostas a abrandar o seu impulso em matéria de IA devido às restrições impostas à Nvidia. Além disso, embora os chips da Nvidia continuem a ser os mais avançados, a impossibilidade de enviar sistemas de próxima geração dificultará a concorrência com outros designers de GPU na China e a sua eficiência será mais facilmente alcançada. De facto, os chips 910C da Huawei competem com os chips H100 da Nvidia, cuja exportação para a China está proibida desde 2022. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app A Nvidia procura alternativas Entretanto, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, reuniu-se com o primeiro-ministro do Japão e sugeriu que o país deveria atribuir mais produção de energia para satisfazer a procura de inteligência artificial, bem como construir novas infra-estruturas. As ações da Nvidia já caíram 30% até agora em 2025, em grande parte devido ao receio de que os investimentos em IA de grandes empresas como a Meta, a Alphabet ou a Microsoft possam chegar nos próximos anos. Source: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.