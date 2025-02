As ações da Palantir sobem 23% devido à otimização dos lucros e das vendas📈

As ações da Palantir (PLTR.US), empresa norte-americana de tecnologia e defesa, subiram mais de 23% nas negociações fora de horas, na sequência de um aumento de 36% das receitas anuais no quarto trimestre, atingindo 827,5 milhões de dólares. A empresa prevê para 2025 uma receita de 3,75 mil milhões de dólares, excedendo as expectativas dos analistas. A receita do governo dos EUA aumentou 45% em relação ao ano anterior para US $ 343 milhões, enquanto a receita comercial aumentou 64% para US $ 214 milhões.

A Palantir Technologies apresentou uma perspetiva otimista, destacando a forte procura impulsionada pela inteligência artificial. O CEO Alex Karp apontou para o rápido crescimento orgânico na adoção de IA nos setores governamental e comercial, alimentando a confiança dos investidores na expansão dos negócios da empresa.

Receita do quarto trimestre: $ 827,5 milhões (+ 36% A / A), excedendo o consenso de $ 775,9 milhões .

(+ 36% A / A), excedendo o consenso de . EPS Ajustado do 4º Trimestre: $0,14 (vs. $0,08 YoY), superando a estimativa de $0,11 .

(vs. YoY), superando a estimativa de . Lucro operacional ajustado do quarto trimestre: $ 372.5 milhões (+ 78% A / A), superando a previsão de $ 309.6 milhões .

(+ 78% A / A), superando a previsão de . Orientação de receita para 2025: $ 3,74-3,76 mil milhões (vs. consenso de $ 3,54 mil milhões ).

(vs. consenso de ). Lucro operacional ajustado para 2025: US $ 1,55-1,57 mil milhões (vs. consenso de US $ 1,37 mil milhões ).

US (vs. consenso de ). Fluxo de caixa livre (ajustado) para 2025: Projetado em US $ 1,5-1,7 mil milhões.

A expansão impulsionada pela IA da Palantir e os crescentes contratos com o governo dos EUA alimentaram o sentimento positivo entre os analistas. O Morgan Stanley continua em alta, citando a melhoria dos fundamentos e aumentando seu preço-alvo para US $ 95 (anteriormente US $ 60). Os analistas destacam o crescimento recorde das receitas e o impulso sustentado.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Força operacional

Crescimento do sector governamental: As receitas do governo dos EUA aumentaram 45% para 343 milhões de dólares , apoiadas pela expansão das aplicações militares e de inteligência .

As receitas do governo dos EUA aumentaram , apoiadas pela . Expansão comercial: As receitas comerciais dos EUA subiram 64% para 214 milhões de dólares , prevendo-se que atinjam 1,08 mil milhões de dólares (+54%) em 2025 .

As receitas comerciais dos EUA subiram , prevendo-se que atinjam . Expansão do ecossistema de defesa: A Palantir aprofundou as suas parcerias com empresas de tecnologia de defesa como a Anduril e a startup de IA Anthropic, reforçando o seu papel na moderna infraestrutura de defesa dos EUA.

O forte crescimento das receitas da Palantir e a procura impulsionada pela IA assinalam uma trajetória promissora, particularmente nos mercados dos EUA. Embora a empresa tenha superado as expectativas, subsistem preocupações quanto ao abrandamento das vendas internacionais e à avaliação. No entanto, os ganhos pré-mercado sugerem que o otimismo dos investidores permanece forte.

Fonte: xStation5