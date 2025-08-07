Resumo do dia: Wall Street reverte os ganhos, libra ganha força após corte na taxa(07.08.2025)

Os índices de ações dos EUA estão a fechar a sessão de hoje em um sentimento muito pior do que quando começaram. Todos os principais contratos futuros que representam os principais índices perderam os ganhos da manhã e estão sendo negociados em baixa no intraday. O US100 está atualmente em queda de 0,05%, enquanto o US500 está em queda de 0,45% e o US2000 está em queda de 0,9%.

As ações da Eli Lilly caíram mais de 14% hoje, após resultados decepcionantes de um ensaio clínico de um medicamento oral para perda de peso.

A Intel está atualmente no centro de uma controvérsia depois que o presidente dos EUA, Trump, pediu a renúncia imediata do CEO da empresa em sua conta no Truth Social, descrevendo-o como “altamente conflituoso”.

À luz desta intervenção política e de uma análise recente sobre as alegadas ligações do CEO da Intel à China, as ações da empresa estão atualmente em queda de 4,4% antes da abertura de Wall Street.

Os EUA divulgaram mais dados macroeconómicos que indicam uma deterioração das condições no mercado de trabalho americano. Os dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego surpreenderam com um valor mais elevado, o que poderia, teoricamente, justificar uma redução das taxas de juro pela Fed em setembro.

Os mercados europeus encerraram a sessão de quinta-feira com ganhos sólidos. O índice alemão DAX lidera, com um ganho de 1,1%. Segue-se o CAC40, com alta de 1%. O índice suíço subiu 0,8% e o IT40 subiu 0,9%. O FTSE 100 é o que apresenta o pior desempenho, com queda de 0,7%.

O Banco da Inglaterra reduz as taxas em 25 pontos base. A decisão está em linha com as expectativas do mercado, mas a votação é muito mais hawkish do que o previsto. O mercado esperava sete votos a favor de um corte e dois a favor da manutenção das taxas inalteradas, mas a votação final foi de 5-4 (cinco a favor de um corte, quatro a favor da manutenção das taxas inalteradas).

No mercado cambial, a libra esterlina (como resultado da decisão do BoE) e o dólar neozelandês estão novamente com um desempenho muito bom. Por outro lado, estamos a assistir a uma pressão descendente crescente sobre o euro e o franco suíço.

O ouro subiu 0,7%, impulsionando o mercado de metais preciosos em alta, em meio a quedas nos índices de ações. Os preços da prata subiram 0,84% hoje.

O relatório da EIA indica um aumento muito menor do que o esperado nos stocks de gás. Vale a pena notar que, olhando para a sazonalidade das variações nos stocks, estamos a entrar num período em que os stocks de gás deveriam estar a crescer. Por conseguinte, o abrandamento acentuado do crescimento em comparação com o relatório anterior (quando os stocks aumentaram 48 mil milhões de pés cúbicos) refletiu-se numa forte reação nos contratos de gás.

Estamos a assistir a um sentimento ligeiramente melhor nas criptomoedas.

O presidente Donald Trump assinará uma ordem executiva que facilitará o investimento de fundos do plano de aposentadoria 401(k) em ativos alternativos, como private equity, imóveis, criptomoedas e outros fundos alternativos. A ordem instrui o Departamento do Trabalho e outras agências governamentais, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários, a revisar e ajustar regulamentos e diretrizes para permitir um acesso mais amplo a esses ativos em planos de aposentadoria, abrindo potencialmente um mercado avaliado em aproximadamente US$ 12,5 biliões.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.