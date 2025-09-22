As ações da Samsung estão a subir com a notícia de uma parceria com a Nvidia

As ações da Samsung Electronics no mercado de Londres subiram quase 5%, atingindo níveis não vistos há muito tempo. O aumento foi impulsionado principalmente por relatos de que a empresa recebeu aprovação da Nvidia para usar seus avançados chips de memória HBM3E em aceleradores de inteligência artificial. Este é um momento crucial para a líder em tecnologia coreana, que há muito se esforça para fortalecer sua posição no mercado de memórias de alto desempenho, em rápido crescimento. A mídia local informa que a versão de memória HBM3E da Samsung passou com sucesso nos rigorosos testes de qualidade exigidos pela Nvidia. Esse avanço abre as portas para a empresa colaborar com um dos maiores players da indústria de chips de IA, dando-lhe a oportunidade de competir com rivais como a SK Hynix e a americana Micron. A Samsung planeia começar a entregar esses chips avançados à Nvidia já no quarto trimestre de 2025, o que é especialmente significativo dada a crescente procura por memória dedicada à IA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Com essa certificação, a Samsung se torna a terceira fornecedora oficial de memória HBM3E para a Nvidia, o que pode fortalecer significativamente a sua posição no mercado global de chips de memória para IA. Após anos de atrasos e várias tentativas frustradas de certificação, este é um sinal claro de que as tecnologias mais recentes da empresa atendem aos mais altos padrões da indústria. Os investidores receberam esta notícia com entusiasmo, resultando em um aumento dinâmico no preço das ações da empresa na bolsa. Além disso, a Samsung também fez progressos em outras áreas importantes, como a produção de chips para a Tesla, fortalecendo ainda mais a sua posição como um importante participante no mercado de semicondutores. Embora as encomendas iniciais da Nvidia para a memória HBM3E possam ser moderadas, a aprovação deste produto é um passo importante que poderá abrir as portas para contratos adicionais maiores e uma cooperação alargada. Os analistas enfatizam que o sucesso da Samsung em obter a certificação da Nvidia não é apenas uma conquista tecnológica, mas também estratégica. Isso demonstra a capacidade da empresa de atender aos mais altos requisitos da indústria e aumenta as suas chances de participar em projetos futuros, como o HBM4. Fonte: xStation5

