As instituições actualizam as suas previsões, a Fed iniciou um ciclo agressivo de redução das taxas? 💲

Os mercados estão a ganhar hoje em euforia após a decisão dovish de ontem da Reserva Federal. No entanto, há também especulações de que o Fed “sabe mais”, o que levou a um corte maior nas taxas. Embora estas sejam ainda especulações, os dados concretos da economia dos E.U.A. ainda não indicam um abrandamento mais profundo. Hoje, assistimos a várias actualizações das previsões económicas de instituições financeiras que tiveram em conta a nova posição da Fed. Surpreendentemente, a nova previsão da Fitch parece estar um pouco em desacordo com a perspetiva otimista da Fed. A Fitch Ratings prevê um abrandamento significativo do crescimento económico dos EUA em 2025, na sequência dos cortes nas taxas da Reserva Federal, bem como um crescimento mais lento das receitas orçamentais do Estado. A Fitch destaca o mercado de trabalho e o crescimento do emprego, que já estão a abrandar, com os Estados a passarem de um período de crescimento dinâmico para um novo normal de expansão moderada. A Fitch sublinha que a recente resiliência fiscal dos Estados ajudou-os a adaptarem-se sem problemas à evolução das condições económicas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Previsões para o Mercado Imobiliário A Fitch Ratings observa que, embora os cortes nas taxas da Reserva Federal aliviem alguma pressão sobre o mercado imobiliário dos EUA, é pouco provável que as taxas hipotecárias desçam abaixo dos 5,0% antes de 2027. O atual diferencial entre as taxas hipotecárias a 30 anos e os rendimentos do Tesouro a 10 anos permanece elevado, reflectindo o aumento dos riscos de pré-pagamento e a redução da detenção de títulos garantidos por hipotecas pela Reserva Federal. Os dados de hoje sobre o mercado de trabalho ainda não confirmam uma recuperação no mercado secundário (eixo invertido). No entanto, a recente descida acentuada das taxas hipotecárias (-11% y/y) começará a ter um impacto positivo no mercado imobiliário nos próximos meses. A procura de imóveis residenciais diminuiu e o baixo nível de stocks continua a limitar as vendas. No entanto, novas quedas nas taxas hipotecárias provavelmente estimularão positivamente a demanda neste mercado. Previsões de taxas de juros por instituição O Citi Bank foi um dos poucos bancos a prever um corte de 50 pontos base nas taxas da Fed em setembro. O banco espera agora que a flexibilização monetária agressiva continue nas próximas reuniões e não exclui outro corte de 50 pontos base.

O JPMorgan prevê outro corte de 50 pontos base nas taxas em novembro, mas isto pode mudar dependendo de dados mais fracos do mercado de trabalho nos próximos relatórios de emprego.

O Goldman Sachs prevê uma série mais longa de cortes de um quarto de ponto nas taxas, de novembro a junho de 2025, com a decisão entre um corte de um quarto ou meio ponto em novembro a depender dos futuros relatórios sobre o emprego. Como se viu, as previsões mudaram drasticamente em comparação com o período anterior à conferência de ontem. O mercado espera agora entre 50 e 75 pontos base de cortes nas próximas duas reuniões até ao final de 2024. As projecções “Dovish” estão atualmente a apoiar o mercado de acções, com ganhos particularmente visíveis nas empresas mais pequenas (US2000) e no mercado das criptomoedas.

