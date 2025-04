As tarifas terão impacto no IPC dos EUA❓🔍

Quais são as perspectivas para a inflação e para a política da Fed?

Hoje, às 14:30, serão divulgados os dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC) dos E.U.A. para março. As previsões sugerem que a dinâmica dos preços abrandou no mês passado, em linha com o enfraquecimento da procura e da confiança dos consumidores. No entanto, os primeiros sinais de pressão sobre os preços poderão surgir em categorias como as importações chinesas e os automóveis. Aqui está o consenso do mercado para o IPC de março:

IPC básico (YoY): Previsão de 3,0%; Anterior 3,1%

Core CPI (MoM): Previsão 0,3%; Anterior 0,2%

IPC global (YoY): Previsão 2,6%; anterior 2,8%

IPC global (MoM): Previsão 0,1%; anterior 0,2%

O que é que o IPC pode revelar?

Em março, é provável que assistamos à continuação das tendências nas categorias de preços mais voláteis. O aumento dos preços dos alimentos no início do ano (impulsionado principalmente pelos ovos e pela carne) diminuiu, e espera-se que os preços da energia arrastem o valor global para baixo.

Dito isto, a pressão sobre os preços poderá surgir em setores fortemente dependentes das importações chinesas, como o mobiliário e o vestuário. Embora as tarifas de 20% impostas à China no mês passado possam ser parcialmente absorvidas por margens mais reduzidas, alguns dos custos adicionais podem já ter sido transferidos para os consumidores.

A situação no setor dos serviços continua a ser crucial, uma vez que tem sido o principal impulsionador das leituras do IPC e do PCE nos últimos meses. Embora as tarifas aéreas e a notória inflação das rendas possam estabilizar, a pressão ascendente nos seguros e nos serviços de saúde poderá mais do que compensar as descidas noutras categorias de serviços.

Fonte: XTB Research, com base em dados da Macrobond.

Tarifas e inflação - A visão do Fed

O Fed enfrenta um desafio complexo. As perturbações no comércio mundial estão a atingir níveis recorde e o verdadeiro impacto das restrições comerciais ainda é difícil de quantificar. A volatilidade permanece elevada, como demonstrado pelo anúncio surpresa de Trump ontem de uma pausa de 90 dias nas tarifas elevadas para a maioria dos parceiros comerciais.

Alguns analistas sugerem que o relatório de hoje sobre o IPC poderá ser o último a mostrar uma tendência desinflacionista, prevendo-se que os preços voltem a subir a partir de abril.

Durante o seu discurso mais recente, o Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizou uma posição cautelosa em relação ao impacto das tarifas sobre o IPC e a economia em geral. Powell reconheceu que as tarifas são mais elevadas do que o anteriormente esperado e representam um risco real para a estabilidade dos preços. Simultaneamente, as barreiras comerciais podem travar o crescimento económico, complicando a trajetória política da Reserva Federal. Concluiu dizendo que o Fed não se apressaria em reduzir as taxas e deveria continuar a ser uma fonte de calma, análise racional e estabilidade.

Outros membros do FOMC também partilharam recentemente as suas opiniões:

John Williams (Presidente da Fed de Nova Iorque) mostrou-se cauteloso relativamente a quaisquer alterações rápidas da política monetária em resposta às tarifas, alertando para o facto de estas poderem perturbar o processo de desinflação em curso e aumentar temporariamente o IPC.

Thomas Barkin (Presidente da Fed de Richmond) fez eco destas preocupações, afirmando que as tarifas podem complicar os esforços de controlo da inflação da Fed e aumentar a pressão sobre os preços no consumidor.

A longo prazo, as perspectivas apontam claramente para um aumento das pressões sobre os preços. No entanto, é pouco provável que o relatório de inflação de março revele já um impacto significativo relacionado com as tarifas. Espera-se que essa influência se torne mais visível em abril - se a atual taxa tarifária de 10% se mantiver.

E quanto às taxas?

As expectativas de cortes nas taxas caíram significativamente após a decisão de Trump de suspender as tarifas recíprocas por 90 dias. No início da semana, os mercados previam uma probabilidade de 60% de um corte em maio e uma probabilidade de 100% em junho. Agora, essas probabilidades mudaram para apenas 20% para maio e 60% para junho - uma probabilidade combinada de 80%.

Por enquanto, não se espera que o relatório do IPC de hoje altere materialmente o curso do Fed. Os mercados continuam a prever três cortes nas taxas até ao final do ano.

Fonte: Bloomberg Finance LP

US500 (H1)

Em condições mais normais, o relatório do IPC de hoje seria provavelmente o evento principal da semana. No entanto, a escalada em curso na guerra comercial entre os EUA e a China colocou os dados da inflação em segundo plano. Como resultado, a volatilidade do mercado provavelmente permanecerá contida, com os movimentos do índice impulsionados principalmente por novos comentários da Casa Branca.

O relatório do IPC de março também parece um pouco desatualizado, reflectindo a dinâmica dos preços sob um regime comercial totalmente diferente. Atualmente, os investidores aguardam os efeitos das novas tarifas de 10% e o aumento sem precedentes dos direitos de importação chineses - de 54% para 125% em apenas uma semana. O relatório de hoje pode oferecer pistas iniciais deste impacto, que é onde a atenção do mercado provavelmente se concentrará.

Fonte: xStation 5