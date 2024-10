Aston Martin derrete 25% após revisões de vendas em baixa

As ações da Aston Martin caíram hoje mais de 25%, marcando a sua maior queda num só dia em quatro anos. As ações apagaram algumas das quedas mas, apesar disso, atingiram o seu ponto mais baixo desde 2022. As ações do construtor de automóveis de luxo, já a negociar em níveis muito baixos do ponto de vista histórico, foram fortemente atingidas por uma redução das suas previsões de vendas.

A empresa avisou que o seu EBITDA será inferior ao do ano anterior e abandonou os seus planos de apresentar um fluxo de caixa positivo no segundo semestre do ano. As vendas do terceiro trimestre também não deverão corresponder às expectativas do mercado.

A Aston Martin é o mais recente fabricante de automóveis a emitir um aviso sobre um abrandamento das vendas. A empresa nomeou recentemente um novo CEO, Adrian Hallmark, que reconheceu que os objectivos de vendas anteriores eram demasiado ambiciosos. Hallmark indicou que a empresa produzirá este ano menos cerca de 1000 automóveis do que o previsto anteriormente e que não atingirá o seu objetivo de margem bruta de 40% para o ano.

Os analistas não alteraram as suas perspectivas para a Aston Martin em 2025, ano em que a empresa deverá registar lucros pela primeira vez em vários anos. No entanto, alguns analistas reduziram a sua previsão do EBITDA para 2024 para cerca de 300 milhões de libras, em comparação com o consenso anterior de mais de 360 milhões de libras.

A empresa poderá tornar-se rentável no próximo ano. Fonte: Bloomberg FInance LP, XTB

A ação tem atualmente 7 classificações de compra, 4 classificações de manutenção e 1 classificação de venda, com um preço-alvo de consenso de 240 pence. Atualmente, a ação está a ser negociada cerca de 100 pence abaixo do preço-alvo.

