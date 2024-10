Aston Martin sobe 4.5% após a contratação de Newey na F1 📈

As ações do fabricante britânico de automóveis de luxo Aston Martin (AML.UK) estão a resistir às quedas no sector automóvel em geral, ganhando quase 5% hoje, depois de o principal proprietário da empresa, Lawrance Stroll, ter anunciado a assinatura final de um acordo com um dos construtores mais proeminentes da Fórmula 1, Adrian Newey, concordando com um salário de 30 milhões de libras por ano. Stroll considerou o contrato com Newey uma pechincha e indicou que, tal como com um amigo de longa data, estão a preparar-se para uma parceria a longo prazo com a Aston.

Newey é considerado o “pai” do sucesso estrutural dos carros da Red Bull Racing, que há uma dúzia de anos nem sequer sonhava em ser o primeiro violino no mundo do desporto automóvel . Graças ao trabalho de Newey e da sua equipa, a Red Bull Racing subiu às “alturas dos ralis” e, até agora, tem competido com equipas de topo como a McLaren e a Ferrari

Os investidores esperam que o sucesso nos circuitos de F1 se traduza num aumento das vendas dos modelos Aston Martin, onde se espera que seja lançada em breve uma nova versão do supercarro Vanquish (motor V12, 824 cv), cujo rival de mercado será o Ferrari 12 Cilindri

A transferência de Newey pode indicar que as expectativas para a Aston nesta e na próxima época serão bastante elevadas - especialmente tendo em conta que a empresa terá um construtor brilhante e uma grande infraestrutura nas instalações de Silverstone, bem como o acordo de construção com a equipa Honda. Os críticos sugerem que Newey pode não ser suficiente, a menos que a Aston contrate um piloto brilhante. Atualmente, os pilotos da equipa são Fernando Alonso e Lance Stroll, filho do proprietário da Aston Martin.

A contratação de um dos construtores de F1 mais notáveis da história, Newey, e as perspectivas de “infra-estruturas” que a Aston pode agora oferecer aos pilotos, podem fazer com que jovens pilotos altamente talentosos se interessem em mudar-se para a equipa. Na sequência da transferência de Newey, uma onda de especulação circulou nos media sobre a possível transição do jovem piloto mais notável da Fórmula 1, Max Verstappen, que recentemente entrou em algum tipo de conflito com a Red Bull Racing. Newey começará a trabalhar na Aston já em 2025.

Gráfico da Aston Martin (AML.UK)

As ações da Aston Martin estão a ser negociadas perto dos mínimos de junho, mas quebraram acima da EMA50 (linha laranja), o principal nível de resistência está atualmente em torno de £1,73 - £1,75 por ação (23,6 Fibo, EMA200 média).

Fonte: xStation5