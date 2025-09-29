AUDUSD sobe 0,4% antes da decisão do RBA📈

Será uma decisão hawkish❓🦅 Amanhã, às 05:30 BST, o Banco Central da Austrália (RBA) anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro. Os dados recentes sobre a inflação descartaram, em grande parte, uma nova flexibilização monetária na Austrália, após o corte cauteloso de 25 pontos base em agosto, enquanto uma melhoria geral nas condições económicas elimina os argumentos para reduções adicionais das taxas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O AUDUSD tem apresentado uma clara tendência de alta desde abril, impulsionado principalmente pela ampla desvalorização do dólar (USDIDX invertido em azul). Após oscilações notáveis em setembro, o par ganhou apenas 0,5% no mês até o momento. No entanto, uma postura hawkish do RBA, combinada com um preço de flexibilização agressiva nos EUA, deve ajudar a manter a tendência nos próximos meses. Fonte: xStation5 O que esperar da decisão do RBA de amanhã? Espera-se que o RBA mantenha as taxas inalteradas em 3,60% (consenso da Bloomberg). O terceiro e último corte de 25 pontos base em agosto foi preventivo, com o objetivo de proteger a economia australiana de uma potencial desaceleração devido às tarifas de Donald Trump. A atividade económica do terceiro trimestre revelou-se mais forte do que as incertezas relacionadas com o comércio, que poderiam ter prejudicado a atividade. Os gastos do consumidor estão em clara tendência ascendente (junho registou o maior aumento anual desde novembro de 2023, com 5,1%), e o PIB surpreendeu positivamente (1,8% contra 1,6% do consenso). Os gastos das famílias na Austrália continuam a sua tendência ascendente. Fonte: Australian Bureau of Statistics Inflação sobe novamente, mercado de trabalho permanece estável A possibilidade de outro corte nas taxas foi descartada pela última leitura mensal da inflação. O IPC australiano subiu 3,0% em relação ao ano anterior em agosto, contra 2,8% em julho, ligeiramente acima das previsões. O aumento foi parcialmente devido a efeitos de base, mas destacou a pressão persistente, especialmente em serviços como refeições em restaurantes, comida para viagem e serviços audiovisuais. Moradia e alugueres também subiram visivelmente, potencialmente aumentando as pressões salariais no quarto trimestre. Os mercados reduziram drasticamente as expectativas de corte nas taxas após o aumento da inflação, com os principais bancos e instituições financeiras retirando as previsões de um corte em novembro. As opiniões sobre novembro permanecem divididas, refletidas nas probabilidades implícitas no mercado de aproximadamente 50% para outra redução. Algumas instituições esperam que as taxas permaneçam inalteradas até o final do ano. O mercado de trabalho permanece restrito, mas estável, o que, devido a pressões visíveis sobre os preços, reduz os argumentos a favor de uma flexibilização adicional. Os salários australianos têm alternado entre ficar aquém e superar as expectativas dos economistas (recentemente, uma queda surpreendente de 5 mil empregos, anteriormente um aumento de 26,5 mil), indicando nenhuma tendência clara e uma estagnação do mercado de trabalho difícil de interpretar. Enquanto isso, o desemprego se manteve em 4,2% por dois meses após cair de 4,3%, com o RBA enfatizando os dados trimestrais devido à menor volatilidade. O IPC mensal na Austrália subiu para 3%, com o IPC básico em 3,4%, o mais alto desde julho de 2024. Fonte: Departamento Australiano de Estatísticas O IPC mensal na Austrália subiu para 3%, com o IPC básico em 3,4%, o mais alto desde julho de 2024. Fonte: Departamento Australiano de Estatísticas

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.