As ações dos EUA estão a recuperar há cerca de uma hora após o início da abertura, tentando interromper a onda de vendas observada nos últimos dias. No gráfico US100, duas fortes velas de alta se destacam, com os compradores mais uma vez entrando em ação na área de suporte técnico importante perto de 24.600 pontos. As ações de software e semicondutores também estão a recuperar, enquanto a Nvidia (NVDA.US) apaga as suas perdas iniciais e negoceia com uma subida superior a 1% e as ações da Micron (MU.US) sobem para a zona ATH. A Suíça comprometeu-se a investir 200 mil milhões de dólares nos Estados Unidos como parte de um novo acordo comercial, em troca da redução da taxa de tarifa para 15% .

Os investidores também receberam uma atualização do Departamento de Comércio, que divulgou o calendário das próximas publicações macroeconómicas — incluindo a inflação PCE de outubro, com publicação prevista para 26 de novembro às 13h30 BST. Fonte: xStation5 Notícias das empresas As ações da Avadel Pharma (AVDL.US) valorizaram cerca de 21% nas negociações pré-mercado, após a empresa revelar que recebeu uma proposta de aquisição não vinculativa da H. Lundbeck A/S , avaliando as ações em até US$ 23 por ação .

As ações da Globant (GLOB.US) caem cerca de 3%, com os resultados da empresa e as perspetivas cautelosas a destacarem um ambiente desafiante. No entanto, os analistas apontam para sinais iniciais encorajadores de estabilização.

A Home Depot (HD.US) cai cerca de 1% após a Stifel rebaixar a classificação da varejista de “comprar” para “manter” e reduzir seu preço-alvo de US$ 440 para US$ 370.

A Scholar Rock (SRRK.US) salta 14% após a empresa de biotecnologia afirmar que uma fábrica terceirizada com a qual trabalha continua a caminho de ser reinspecionada até o final de 2025.

As ações relacionadas à IA — incluindo Palantir (PLTR.US -5%) , Crucial Wave (CRWV.US -5%) e Bloom Energy (BE.US -8%) — estão em queda nas negociações pré-mercado. O movimento sugere que a recente fraqueza no setor de inteligência artificial pode se aprofundar à medida que crescem as preocupações com a durabilidade da recuperação anterior.

O sentimento em relação às companhias aéreas dos EUA continua a deteriorar-se — a Delta (DAL.US -2,4%), a United (UAL.US -2,2%) e a American Airlines (AAL.US -1,8%) estão todas a ser negociadas em baixa. Os investidores temem que a mais longa paralisação do governo na história dos EUA possa impedir as companhias aéreas de salvar o que já tem sido um ano difícil. Nvidia (gráfico diário) As ações da Nvidia estão novamente a recuperar da área de $185 — perto da EMA50 (linha laranja) — e a tentar retomar o seu movimento ascendente antes da divulgação dos resultados da empresa, prevista para 19 de novembro (quarta-feira após o pregão dos EUA). Fonte: xStation5 Micron atinge ATH com preços fortes de DRAM O Morgan Stanley elevou acentuadamente o seu preço-alvo para a Micron Technology (MU), estabelecendo um novo máximo de US$ 325, acima dos US$ 220. A atualização ocorre no momento em que analistas apontam para um salto extraordinário nos preços da memória DDR5, que triplicaram em apenas um mês — um movimento não visto desde a década de 1990. De acordo com o banco, esse ambiente de preços cria uma configuração rara para a Micron apresentar resultados financeiros recordes. A empresa espera que os preços da DRAM continuem a subir até ao primeiro semestre de 2026, com um potencial aumento de mais 15 a 20% , com algumas transações spot já a serem negociadas com prémios de até 50% acima das taxas padrão do mercado. O motor por trás deste aumento é a explosão da procura por parte dos centros de dados de IA , que estão a consumir uma parte cada vez maior das ações globais de produção de DRAM. À medida que os fabricantes priorizam a memória de alta largura de banda (HBM) usada em aceleradores de IA, o fornecimento de DDR5 disponível para PCs e hardware de consumo permanece limitado. Os analistas também enfatizam que o ciclo atual parece muito diferente das escassez anteriores. Ao contrário de 2018, quando os fabricantes de memória enfrentaram dificuldades com a rentabilidade, a Micron entra nesta recuperação já gerando margens e lucros recordes, colocando-a em "território desconhecido" em termos de potencial de valorização. Embora empresas como a Samsung e a SK Hynix estejam a aumentar a sua capacidade, a procura continua a superar a oferta. Mesmo após uma subida de 180% no acumulado do ano, o Morgan Stanley argumenta que a recuperação da Micron pode não ter chegado ao fim. A procura persistente por DRAM e HBM impulsionada pela infraestrutura de IA pode manter o impulso nas próximas fases do ciclo. Fonte: xStation5

