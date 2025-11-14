Sexta-feira Negra nas bolsas 🚨

Banho de sangue nas bolsas Sexta-feira, 14 de novembro, acaba por ser um dia de profunda reflexão nos mercados financeiros globais. Com o sentimento dos investidores a deteriorar-se, estamos a assistir a uma venda massiva de praticamente todas as classes de ativos, desde ações a commodities e criptomoedas, sinalizando uma mudança significativa na abordagem dos investidores ao risco. Fonte: xStation O sentimento do mercado está no fio da navalha, enquanto os mercados dos EUA se preparam para abrir após um banho de sangue nas bolsas europeias e asiáticas. A questão crítica que os investidores enfrentam é se a abertura de Wall Street marcará um ponto de capitulação — onde as vendas em pânico se esgotam e as condições de sobrevenda desencadeiam compras de reversão — ou se o impulso de fraqueza se manterá e aprofundará mais quedas no mercado. O mercado de ações está a passar por uma das suas maiores quedas desde abril, quando os investidores enfrentaram o pânico das tarifas de Donald Trump. As quedas nos futuros do S&P 500 e do NASDAQ 100 devem-se a fatores fundamentais e macroeconómicos sobrepostos. Em primeiro lugar, o setor de tecnologia e inteligência artificial continua em destaque — as crescentes dúvidas sobre as avaliações das empresas e os retornos reais dos investimentos de mil milhões de dólares em IA estão a criar pressão de venda, particularmente entre empresas como Nvidia, Broadcom e AMD. Em segundo lugar, as expectativas em declínio para cortes nas taxas do Fed — a chance de uma decisão em dezembro caiu de 95% para cerca de 50% — combinadas com o tom hawkish do banco central estão a aumentar a aversão ao risco. Fonte: Bloomberg Financial LP Reino Unido e China ajudam na deterioração do sentimento Além disso, o mercado está a reagir à incerteza política e macroeconómica. A paralisação governamental historicamente longa nos EUA causou atrasos na publicação de dados importantes, dificultando a avaliação do estado da economia, enquanto no Reino Unido a incerteza sobre como financiar o défice orçamental está a enfraquecer a libra esterlina. Os dados mais fracos da China – a produção industrial cresceu apenas 4,9% em relação ao ano anterior, o ritmo mais lento em 14 meses – estão a aumentar as preocupações globais. A atual onda de vendas está a resultar num aumento do índice de volatilidade VIX e numa rotação de capital de ações de crescimento para ativos mais defensivos. No curto prazo, os mercados permanecem cautelosos. São possíveis novas quedas se surgirem novos sinais macroeconómicos negativos ou se o Fed mantiver a sua postura agressiva. A sessão de hoje não é tão normal, já que os habituais «portos seguros», como o ouro, não estão a ter um desempenho melhor. O metal precioso está atualmente em queda de 2% e caiu abaixo de 4.100 dólares por onça. Bitcoin regista a maior queda desde o início do ano Só hoje, o Bitcoin caiu 5% e ficou abaixo dos 95.000 dólares, representando a maior queda da criptomoeda desde o início do ano, quando tinha perdido 33% face ao seu pico anterior. Neste momento, o BTC já perdeu 25% em relação ao máximo registado no início de outubro. Bloomberg Financial LP

