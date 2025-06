Banco do Japão mantém as taxas inalteradas mas assinala o risco de inflação🏛️USDJPY perde 0,2%

Apesar de manter as taxas de juro estáveis esta semana, o Banco do Japão (BoJ) está a manter os mercados em alerta com avisos subtis sobre a inflação. O Governador Kazuo Ueda salientou que, embora o foco a curto prazo permaneça nos riscos de queda, particularmente das tarifas dos EUA, as pressões persistentes sobre os custos, especialmente nos alimentos e na energia, poderiam justificar uma ação no final deste ano. Ueda assinalou o potencial para um choque de oferta de segunda ordem , impulsionado pelos preços elevados do arroz e dos alimentos e pelo aumento do petróleo devido às tensões no Médio Oriente. Se se mantiverem, estas forças poderão reforçar as expectativas de inflação, pondo em causa a postura de esperar do BoJ.

Embora a reunião de política do BoJ tenha sido dovish , a mensagem subjacente foi combinada. O banco central já não está a descartar os riscos ascendentes. Com uma inflação subjacente de 3,6% em abril - muito acima do objetivo de 2% - e com o aumento das faturas de serviços públicos e dos preços dos serviços a entrar na equação, um ciclo de aperto no final de 2025 continua firmemente em cima da mesa .

As revisões das previsões, previstas para 31 de julho, poderão ser mais claras. Alguns economistas, incluindo o JP Morgan e o Mizuho, esperam que o BoJ aumente as suas perspectivas de preços, possivelmente lançando as bases para uma subida em outubro - especialmente se as expectativas de inflação entre as famílias se mantiverem rígidas.

Por exemplo, o ING prevê que a subida das taxas seja adiada para o início de 2026, se as negociações comerciais se mantiverem, o exame intensificado da inflação subjacente por parte do banco central - e os sinais de que os consumidores se estão a adaptar aos aumentos de preços - poderão acelerar o calendário para o quarto trimestre de 2025. O BoJ está a agir com cautela, mas o tom está a mudar para mais hawkish. Se as pressões sobre os preços se revelarem persistentes e o nevoeiro político se dissipar, os mercados poderão ver o banco central do Japão quebrar a sua pausa antes do final do ano. Ainda assim, a trajetória da política monetária do Japão continua a ser marcada pela incerteza geopolítica, sobretudo o impacto das ações comerciais dos EUA. O recente anúncio de Trump sobre as tarifas descarrilou uma potencial subida em julho, e os movimentos futuros podem depender da forma como essa narrativa se desenrola. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app USDJPY (H1) O par USDJPY cai mais de 0,2% hoje, testando a EMA50 (a linha laranja) no intervalo horário. Não podemos descartar o teste da EMA200 e o lado inferior do canal de preços ascendente. Fonte: xStation5

