Bitcoin cai abaixo dos $96,000 📉

🪙 Take-profit junto aos 100k leva a liquidação momentânea A Bitcoin recuou 1,75% para $ 96.000, já que os investidores realizaram lucros apenas tímidos do nível psicológico de $ 100.000, embora a compra institucional permaneça forte com a MicroStrategy fazendo outra compra massiva. O recuo desencadeou um dos maiores eventos de liquidação de cripto em mais de seis meses, mesmo com uma potencial escolha do Secretário do Tesouro sinalizando uma postura amigável às criptos. Pontos-chave: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O Bitcoin recuou depois de quase atingir US $ 100.000, com os preços atingindo brevemente US $ 95.700

A MicroStrategy comprou 55.000 BTC por $ 5,4 mil milhões ao preço médio de $ 97.862

Mais de $500M em posições de cripto foram liquidadas em 24 horas, com posições longas representando $379M

Os fluxos de ETF permanecem positivos com $ 484.6 milhões em entradas líquidas, liderados por produtos BlackRock e Fidelity

A escolha do Tesouro de Trump, Scott Bessent, é vista como pró-cripto, potencialmente apoiando a agenda de “capital cripto” A convicção institucional permanece alta apesar da correção, com a MicroStrategy expandindo significativamente suas participações em Bitcoin. A empresa agora detém aproximadamente 386,700 BTC adquiridos a um preço médio de $ 56,761, representando uma das maiores posições de criptomoeda corporativa globalmente. A última compra, financiada por meio de notas conversíveis e vendas de ações, demonstra o apetite institucional contínuo, mesmo em níveis elevados de preços. Somando-se à perspetiva de alta de longo prazo do mercado, o candidato a secretário do Tesouro pretendido por Trump, Scott Bessent, é visto como potencialmente favorável para os mercados de cripto. Como o primeiro chefe do Tesouro abertamente pró-cripto, Bessent poderia ajudar a avançar o objetivo declarado de Trump de tornar a América “a capital cripto do planeta”.   Olhando para os fluxos de ETF, a procura institucional permanece robusta com o iShares Bitcoin Trust da BlackRock e o Wise Origin Bitcoin Trust da Fidelity continuando a atrair capital significativo. Os dados mais recentes mostram entradas líquidas de US $ 484,6 milhões em todos os produtos Bitcoin ETF, sugerindo um forte interesse institucional subjacente, apesar da volatilidade dos preços. O foco agora se volta para saber se o Bitcoin pode manter o suporte acima de US $ 95.000 e fazer outra tentativa no marco de US $ 100.000, com fluxos de ETF, acumulação contínua da MicroStrategy e potenciais ventos de cauda regulatórios de um Tesouro Bessent que provavelmente influenciarão a direção dos preços. O desempenho das ações da MicroStrategy, com alta de mais de 515% no acumulado do ano, apesar das recentes críticas do vendedor a descoberto Citron Research, continua a servir como um proxy para a exposição institucional ao Bitcoin. Bitcoin (Intervalo D1) O Bitcoin está atualmente testando novamente a EMA de 7 dias. Para os ursos, o próximo alvo pode ser o nível de retração de Fibonacci de 23.6% em $ 91,875. Os touros, por outro lado, ainda estão mirando no nível de $ 100,000, que provavelmente serve como uma forte resistência psicológica.

